«Не доверяют официальным структурам, но всегда готовы помочь». Насколько чехи добросердечные?

Чехия занимает 10-е место среди 27 государств Европейского союза в вопросах солидарности и взаимного доверия в обществе. Чехи помогают друг другу, им есть к кому обратиться в трудную минуту, но они не доверяют учреждениям.

Продолжающийся кризис в Украине, пандемия, а также реакция на последствия торнадо, обрушившегося прошлым летом на Южную Моравию, показали, что чехи умеют объединяться и помогать друг другу в трудную минуту.

Согласно результатам опроса, проведенного Česká spořitelna в сотрудничестве с аналитическим порталом Evropa v datech, 20% населения Чехии охотно становятся волонтерами, им почти всегда есть к кому обратиться.

Однако, хотя 84% чехов доверяют другим людям, к правительству и институтам доверие в целом падает. Стоит отметить, что с приходом к власти нового кабинета доверие к правительству все же повысилось на 17 до 45%, что позволило Чехии попасть в первую десятку рейтинга ЕС.

Чехи неоднократно доказывали, что в случае чрезвычайных событий, таких как стихийные бедствия, они могут действовать очень быстро и оказывать необходимую помощь как дома, так и за рубежом. Словом, они привыкли помогать. В этом отношении они превзошли не только Словакию, но и, например, Бельгию и Францию.

Рейтинг возглавляют скандинавские страны, а также Люксембург, оказавшийся на своем месте благодаря благотворительности, независимости судов и прессы и минимальной дискриминации. В конец рейтинга попал Балканский полуостров, а последнее место принадлежит Греции.

Немедленная или долгосрочная помощь?

24 июня 2021 года на окрестности Бржецлава и Годонина обрушилось торнадо второго по силе уровня по шкале Фудзиты. На относительно небольшой территории оно нанесло ущерб на сумму 15 млрд крон, было разрушено около 1 200 домов, 200 из которых пришлось полностью снести. Помощь пришла практически сразу. Люди тут же не только начали присылать финансовые пожертвования, но и приехали со своими с инструментами, чтобы помочь в восстановлении. Понятно, что последняя упомянутая форма помощи не может быть оценена количественно, но финансовая помощь пострадавшим точно поступила немалая: 1,3 млрд крон только во время ликвидации последствий урагана.

В то же время, по сравнению с World Giving Index, в Чехии дела с финансовой помощью идут не очень хорошо: только четверть населения отправляет деньги на благотворительность, и Чехия находится на восьмом худшем месте в Европе.

«Однако в рамках получения данных для World Giving Index исследователи спрашивают об отдельных формах помощи, оказанной только в прошлом месяце. Чехи в меньшей степени участвуют в сфере долгосрочной и регулярной поддержки, однако относятся к числу щедрых доноров в случае экстренной помощи в таких ситуациях, как стихийные бедствия или продолжающийся конфликт в Украине. Это подтверждают и результаты опроса, проведенного агентством Kantar для Česká spořitelna в конце марта. Почти 6 из 10 чехов заявили, что оказывали помощь беженцам из Украины либо лично (11%), либо через некоммерческие организации (46%). В Центральной Европе мы вместе с Австрией и Венгрией относимся к странам, которые больше всего участвуют в помощи», — объясняет экономический аналитик Česká spořitelna Тереза ​​Хртусова.

Каждый пятый чех занимается волонтерством

«По моему опыту, 15–20% взрослого населения Чехии регулярно сдают кровь. Все определенно меняется к лучшему, ведь 20 лет назад долгосрочных пожертвований в нашей стране практически не существовало. Единственное, во что чехи были готовы внести больший вклад, — это помощь пострадавшим от уже упомянутых стихийных бедствий», — говорит Шимон Панек, директор организации «Человек в беде» (Člověk v tísni).

Почти каждый пятый житель Чехии сейчас занимается волонтерством, что ставит страну на девятое место в Европе. В настоящее время больше чехов помогают, делают пожертвования и занимаются благотворительностью, чем пять лет назад.

Последняя — и пока что рекордная — волна помощи пришлась на момент нападения российских войск на Украину 24 февраля. Беспрецедентная атака вызвала бурную реакцию во всем мире, и в Чехии начали помогать сразу. По данным сервера Seznam Zprávy, по состоянию на 16 марта чехи собрали почти 3,4 млрд крон только в публичных фондах, и с тех пор помощь еще увеличилась.

Близкие всегда помогут

Оценка доверия и солидарности в опросе Česká spořitelna состоит из нескольких показателей. Чехи получили наивысший балл по показателю помощи от близкого человека в случае крайней необходимости. Согласно рейтингу World Happiness Report, Чехия являемся европейским лидером в этом отношении, словом, чехам почти всегда есть к кому обратиться. Для сравнения, в общей оценке солидарности в Евросоюзе Германия занимает 7-е место, но с точки зрения помощи от близкого человека опустилась на 22-е место.

«В целом можно сказать, что доступность услуг на случай, если человек попал в ЧС, в нашей стране очень хорошая. Однако существуют территориальные различия, и ситуация усложняется за пределами крупных городов. Сегментально можно сказать, что ситуация сложная в сфере медицинского обслуживания бездомных, которые нигде не зарегистрированы и не имеют медицинской страховки», — отмечает Лукаш Курило, директор организации Charita Česká republika.

По его словам, Чехии принципиально необходимо улучшить такие области, как применение права или защита социально слабых семей и пожилых людей, людей с хроническими психическими заболеваниями, зависимостью или различными видами деменции.

Интеграция противопоставляется дискриминации

То, как государство и его граждане относятся к людям из других стран и представителям других национальностей, также является фундаментальным аспектом в области солидарности. Дискриминацию воспринимают как проблему только 38% чехов, и хотя солидарные в остальном скандинавские государства находятся в верхней части остального индекса, здесь они занимают позиции в нижней части таблицы.

Однако вопрос в том, какая методология оценки применялась. Респонденты Евробарометра отвечали на вопрос: «Насколько широко распространена, по вашему мнению, дискриминация по национальному признаку в вашей стране?» Жители отдельных стран просто поделились своей оценкой, поэтому результаты могут быть несколько искажены.

Однако показатель доступности миграции — это пункт, в котором составители Индекса политики интеграции мигрантов основывались на достоверных данных о фактической среде и действующей политике в отдельных странах ЕС. Результаты этой метрики отражают права человека, возможности трудоустройства, интеграцию иммигрантов в общество и т. д. В этой категории Чехия оказалась в первой половине рейтинга. В этом плане очень интересно посмотреть на Швецию и Финляндию, которые по интеграции занимают первое и второе места, а в вопросах дискриминации занимают 20-е и 24-е места. Предполагается, что большая открытость государства могла привести к этнической нетерпимости среди граждан.

«Чехи вообще, на базовом уровне, „среднетолерантная“ нация. Но поскольку у нас мало опыта общения с иностранцами другой культуры, религии или цвета кожи, мы боимся их приезда и интеграции», — объясняет аналитик Института STEM Никола Горжейш.

«Это стало очевидным во время миграционного кризиса 2015 года, когда в общественном мнении Чехии часто доминировала паника по поводу ислама. Это был прежде всего страх перед новым и чуждым. Мы также не урегулировали наши отношения с цыганами. Большинство воспринимает сосуществование с ними как проблематичное, и более трети не хотят их присутствия рядом. Еще более критично это выражается в отношении мусульман. С другой стороны, как атеистическая нация мы терпимы к различным эзотерическим учениям, восточным религиям и христианским конфессиям. А также к гомосексуалам», — добавляет он.

84% чехов доверяют своим соседям. Словакия и Словения достигли такого же результата, разделив 12-е место в рейтинге. Хуже всего в ЕС в этом отношении дела обстояли у греков, которые доверяли окружающим лишь в 66,4% случаев.

Правление Фиалы вселяет надежду

Для Чехии характерно низкое доверие к правительству. «Чтобы избежать искажения данных в зависимости от правящей партии, мы рассчитали этот показатель как среднее значение за последние 10 лет на основе регулярного европейского опроса общественного мнения “Евробарометр”», — пояснил Лукаш Кропик из Česká spořitelna.

В европейском сравнении Чешская Республика занимает 21-е место — менее 26% населения Чехии доверяют правительству в целом. Чехи достигли в опросе самых низких значений (13%) в 2012 и 2013 годах во время правления Петра Нечаса. Чехия зафиксировала второй самый низкий результат в начале первого правления Андрея Бабиша в 2017 году.

С приходом нынешней власти ситуация значительно улучшилась. В период с лета 2021 года по зиму 2022 года результаты подскочили на 17%, и теперь правительству Фиала доверяют 45% населения Чехии, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

«Хотя чехи обычно мало верят институтам, большим доверием пользуется армия. По данным последнего опроса “Евробарометра”, ей доверяют 86% населения, что является третьим по величине показателем среди стран ЕС. Доверие к армии в Чехии уже давно на высоком уровне. Общество очень положительно воспринимает ее в таких ситуациях, как стихийные бедствия или помощь во время пандемии коронавируса», — добавляет аналитик Česká spořitelna Тереза ​​Хртусова.

Медиакризис не только в Чехии

Коррупция играет большую роль формировании доверия. По мнению респондентов, ситуация с коррупцией хуже, чем в Чехии, только в восьми странах ЕС. В Дании или Финляндии коррупция почти не составляет проблем, а вот в Восточной Европе (особенно в Венгрии или Болгарии) жители обеспокоены. Ситуация со свободой печати и судов в Чешской Республике ненамного лучше. В рейтинге «Репортеров без границ» чешские СМИ получили 23,4 «штрафных балла» из 100, что обеспечило Чехии 19-е место в ЕС. Только 51% чехов считает суды независимыми, в этом отношении чехи на 16-м месте.

«Помимо общих причин, которые Чехия разделяет с остальной западной цивилизацией, таких как кризис традиционных средств массовой информации, новые привычки потребителей СМИ или снижение доверия к журналистам, существуют и специфические причины», — объясняет Петр Оршаг, заведующий кафедрой медиа, коммуникационных исследований и журналистики Университета Палацкого в Оломоуце.

«В последнее десятилетие это в основном олигархизация чешских частных СМИ, то есть покупка медиа местными миллиардерами не в первую очередь для бизнеса, а в качестве “стратегической инвестиции”, которая расширяет их возможности влиять на общественное мнение».

Аналогично воспринимает ситуацию Петр Лейер, директор чешского отделения Transparency International, который также упоминает о влиянии через общественные СМИ: «Я вижу проблему в попытках некоторых политиков помешать независимости общественных СМИ, а также в структуре собственности крупных частных СМИ. Значительная их часть либо принадлежит определенным влиятельным группам и используется в том числе для продвижения экономических и политических интересов, либо их собственность не прозрачна, поэтому мы не знаем, кто за ними стоит и какие еще интересы они имеют».

Источник: seznamzpravy.cz

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