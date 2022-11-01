Более 20 фото: Как выглядят выжженные леса Чешской Швейцарии под покровом снега

16 декабря
12:30
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Подборка фото из Национального парка Чешская Швейцария — места, пострадавшие от пожара.
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Источник: seznamzpravy.cz
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