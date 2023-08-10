Анкета читателя 420on: расскажите о себе
10 АВГУСТА 2023
17:30
1163
Приглашаем вас принять участие в опросе, который поможет нам лучше понять ваши интересы и предпочтения. Ваш вклад позволит нам создавать более релевантный и интересный контент, приятный и полезный для каждого из вас. Опрос анонимен, и все ответы будут использоваться исключительно для улучшения качества портала. Мы ценим ваше время и уверены, что ваше участие в опросе поможет сделать информационный портал 420on еще лучше.
Чтобы принять участие в опросе, перейдите по ссылке или воспользуйтесь формой ниже:
Ваши ответы имеют огромное значение для нас, и мы благодарим каждого, кто найдет время (до 10 минут) и силы пройти опрос. Спасибо за вашу поддержку и внимание. Ваше участие поможет нам совершенствоваться и расти, чтобы стать лучше для вас, наших читателей.
С наилучшими пожеланиями,
команда информационного портала 420on
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