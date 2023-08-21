Чехия глазами настоящего знатока: пройдите наш тест — проверьте себя!

Тест:





1. Как чехи называют свои домашние тапочки (те, которые без задников)?

— a) Лаптенки

— b) Шлепки

— c) Баунтенки

— d) Пантофле

2. Если чех вам говорит: «Držet hubu», что он от вас хочет?

— a) Чтобы вы замолчали

— b) Чтобы вы подержали его помаду

— c) Чтобы вы перестали обижаться

— d) Чтобы вы пошли вместе с ним собирать грибы





3. Что чехи делают каждый год 30 апреля?

— a) Генеральную уборку

— b) Ходят в баню

— c) Жгут колдунью из соломы

— d) Пьют пиво с горчицей





4. Как называется аналог «Кока-Колы» в Чехии?

— a) Фитокола

— b) Кофола

— c) Чехокола

— d) Антикола





5. Что чехи подразумевают под словом «sranda»?

— a) Туалетная бумага

— b) Праздник

— c) Шутка

— d) Ошибка





6. Какое место реально можно найти в Чехии?

— a) Чешская Украина

— b) Чешская Корея

— c) Чешская Канада

— d) Чешская Америка





7. Как называется знаменитый азиатский рынок в Праге?

— a) Сапа

— b) Азиатский Рай

— c) Нгуен

— d) Мир Азии





8. А если вы видите вьетнамский магазинчик у своего дома со всякой всячиной, то он носит название...?

— a) Вечерка

— b) Вьетнамка

— c) Пятиминутка

— d) Пятикорунка





9. В каком городе Чехии находится архитектурное произведение, называемое «Танцующий дом»?

a) Брно

b) Прага

c) Карловы Вары



d) Оломоуц

10. Что такое «Moravský vrabec»?

a) Чешский национальный праздник

b) Так в Чехии называли кризис 2008 года

c) Идиома — так говорят о глупом человеке

d) Традиционное чешское блюдо





Ну как, смогли ответить на все вопросы? Чехия — удивительная страна с богатой культурой и историей, и надеемся, что этот тест пробудил в вас желание узнать о ней еще больше. Ниже найдете ответы на вопросы теста! Пересылайте знакомым и потом спросите, а на сколько вопросов ответили верно они?

Ответы:

1. d) Пантофле

2. а) Чтобы вы замолчали

3. с) Жгут колдунью из соломы

4. b) Кофола

5. c) Шутка

6. d) Чешская Америка

7. a) Сапа

8. a) Вечерка

9. b) Прага

10. d) Традиционное чешское блюдо





Удачи в будущих путешествиях и приключениях! И пусть Чехия всегда радует вас своими необычными загадками и удивительными открытиями!









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