Благодаря потеплению Чехия может стать винной сверхдержавой

К 2060 году почти вся Чехия может иметь подходящие климатические условия для выращивания вина. Южная Моравия, которая сегодня является раем для виноделов, будет отдавать предпочтение красным сортам вин с более высоким содержанием алкоголя и более выраженным ароматом.





Детальное описание последствий изменения климата для виноделия в Чехии является предметом нового исследования, подготовленного совместно факультетом экономики бизнеса Экономического университета, Чешским сельскохозяйственным университетом и Институтом исследований глобальных изменений Академии наук Чехии.





Исследование опирается на различные климатологические модели и использует так называемый индекс Хуглина, чтобы показать различные сценарии развития до 2100 года. Индекс Хуглина, зародившийся во Франции, представляет собой биоклиматический температурный показатель для выращивания винограда в период с начала апреля по конец сентября.





В 2010 году идеальные условия для выращивания белых вин сохранялись только в Южной Моравии и Центральной Чехии (Мельник и его окрестности). Подходящих условий для красных вин в то время не было видно на карте, однако стремительное развитие событий разворачивает чешских виноделов в сторону красных вин, которые хотя и не будут доминировать, но будут иметь все более благоприятные условия.





В течение десятилетия подходящие условия для выращивания и производства вин появятся практически на всей территории страны.





"За последние 60 лет средняя температура в Моравии повысилась примерно на полтора градуса Цельсия. Эксперты сходятся во мнении, что потепление продолжится, поэтому виноделы и любители вина радуются - Чехия станет прибыльным винодельческим регионом", - говорится в исследовании.









Например, согласно оптимистичному варианту (RCP 4.5), выращивать популярный белый сорт Рислинг на виноградниках Праги можно будет в период с 2041 по 2060 год. Однако, согласно другой методике HadGEM, красный сорт Cabernet Sauvignon уже можно будет выращивать в Праге. Пессимистический вариант предусматривает создание условий только для выращивания красных сортов, таких как Мерло и Каберне Совиньон.





В ближайшие 20 лет ожидается повышение температуры не более чем на 0,8 °C. "В целом очевидно, что потепление будет продолжаться, а значит, индекс Хуглина будет расти, поэтому Южная Моравия будет переходить от районов, пригодных преимущественно для выращивания белых сортов, к красным сортам, пишут авторы исследования.





Переход уже происходит. Если двадцать лет назад сахаристость ладана из района Голубых гор в Моравии редко достигала 20°, то сегодня значение 22° является обычным. Однако все будет зависеть от конкретного расположения виноградника, воздействия солнечных лучей и вкусовых предпочтений покупателей.





Согласно нескольким климатическим моделям, в ближайшие десятилетия в Центральной Моравии могут быть созданы идеальные условия для выращивания пяти сортов винограда, особенно белых, таких как Мюллер Тургау, Шардоне и Рислинг.





"Однако, согласно всем моделям и прогнозам, получается, что Южная Моравия, которая обычно является одним из самых теплых регионов страны, будет также наиболее подходящим регионом для выращивания красного вина, а не белого, как это происходит сейчас и чем она наиболее известна", - говорит Люция Северова, руководитель исследовательской группы, первый заместитель декана факультета бизнеса и экономики Чешского университета в Праге.





Согласно некоторым моделям, повышение температуры на два градуса Цельсия может создать идеальные условия для выращивания красного Мерло в Центральном нагорье Чехии. С другой стороны, не только климат, но и почвенные условия более благоприятны для расширения виноградников в регионе Моравия.





Более сладкие и крепкие вина





Вместе с потеплением увеличится содержание сахара в винограде, а значит, в производимых винах потенциально будет больше алкоголя. В то же время потребительский спрос идет в обратном направлении - растет потребность в винах с меньшим содержанием алкоголя или даже без него.





Наряду с низкими температурами, слишком высокие температуры, сильные засухи или экстремальные осадки также представляют опасность для выращивания многих сортов.





Сегодня в Чехии вино выращивается на 18 732 га. Две трети производства приходится на белые вина, одна треть - на синие сорта. Производство зависит от предпочтений потребителей, однако значительная часть вина импортируется в Чехию.





Наиболее важными климатическими условиями для виноградной лозы являются температура в течение вегетационного периода и уровень солнечного освещения. В пользу развития винодельческой промышленности играет и тот факт, что период потепления приходится в основном на осень, когда созревает виноград. Характерно чередование теплых дней и прохладных ночей, что сказывается на повышенном содержании ароматических веществ.