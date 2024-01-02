7 причин выбрать Чехию для переезда



Cоциальная поддержка своих граждан





Стоимость жизни в Чехии ниже, чем, например, в Австрии или Германии В Чехии действует система социального обеспечения, которая дает гражданам гарантированный доступ к здравоохранению на основе страховых договоров (другое дело, что очередь к врачу может составить месяцы), бесплатному образованию в государственных вузах и другим социальным благам. Однако учтите, что процесс получения ПМЖ и далее — гражданства в Чехии непрост и занимает больше времени, чем в некоторых других европейских странах. Ожидать, что сразу по приезде, обладая лишь ВНЖ, вы сможете встать на учет в службе занятости, не стоит.

Стоимость жизни в Чехии значительно ниже, чем в большинстве других европейских стран. Конечно, бывают случаи, когда цены на некоторые продукты в немецких супермаркетах более выгодные, но в ответ на это чешские супермаркеты постоянно используют скидочные акции.



Это делает Чехию привлекательной для людей, которые не уверены в том, что смогут потянуть адаптацию в новой значительно более дорогой стране, но все же хотят попробовать переехать в Европу.



Возможности трудоустройства в зарубежной компании

Чехия является членом Европейского союза, что дает гражданам Чехии право на свободное передвижение и работу в любой стране ЕС. В Чехии есть множество международных компаний, которые предлагают рабочие места для специалистов из разных стран, однако многие из них жалуются на бюрократические трудности при оформлении новых сотрудников. Помните, что чем более вы ценны для рынка труда, тем большая вероятность, что вами и вашими трудностями с переездом будут заниматься.

Доступная система образования в Чехии даже для иностранцев

В Чехии есть множество государственных и частных школ, предлагающих качественные образовательные программы. Самое приятное, что на чешском языке пройти обучение можно бесплатно даже, например, в лучшем вузе страны — Карловом университете. Все зависит от ваших способностей, так как вы сдаете вступительные экзамены наравне с чехами и это далеко не всегда просто. Есть также вариант обучаться платно на английском языке.



Богатая культура и история Чехии

Чехия имеет богатую историю и культуру, что делает ее привлекательной для людей, интересующихся историей и искусством. В крупных и не только городах могут отдохнуть душой любители старинной и современной архитектуры. Интересна Чехия и в гастрономическом плане. Также интересно наблюдать местный менталитет, который часто перекликается то с западными, то с более восточными странами.



ЕС

Чехия является членом Европейского союза, что дает гражданам Чехии право на свободное передвижение и проживание в любой стране ЕС. Поэтому получение чешского гражданства для некоторых людей означает расширение карьерных и других возможностей.



Желание изучать чешский язык

Чешский язык — это интересный и самобытный язык, который раскрывает некоторые национальные особенности. Изучить язык можно сравнительно быстро (по сравнению с китайским, например, для изучения которого нужно приложить гораздо больше усилий), что может ускорить адаптацию.





Ехать или нет?

Эта страна имеет свои недостатки, такие как бюрократия и языковой барьер. Но в целом Чехия — это отличный выбор для тех, кто ищет новую жизнь в Европе. Выбор места жительства — личный вопрос. Нет ни плохого, ни хорошего места, есть то, что подходит именно вам.





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