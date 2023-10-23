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Жители Чехии признались, сколько потратят на рождественские подарки

Анастасия Князева
26 октября 2023
20:30
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Десятая часть чехов планирует потратить в этом году на рождественские подарки более 10 000 крон. Большинство же, 52%, планируют потратить до 5 000 крон. Таковы данные опроса, проведенного в октябре транспортной компанией GLS, в котором приняли участие 1 000 респондентов. Согласно ему, чаще всего чехи, в 38% случаев, начнут покупать подарки в ноябре. 7% респондентов планируют совершать покупки подарков за несколько дней до сочельника, показал опрос.
Четверть чехов потратят на подарки близким до 8 000 крон, а 13% — до 10 000 крон. 53% респондентов планируют купить большую часть или все подарки через интернет. «Покупки через интернет всегда были свойственны молодому поколению, что подтверждает и наш опрос. Люди в возрасте от 18 до 44 лет будут покупать все или большинство своих подарков через интернет, а именно 61% из них. С другой стороны, среди людей в возрасте от 54 до 65 лет это делают только 35%», — сказал Павел Вчела, директор GLS в Чешской Республике.
 
2% чехов уже купили все подарки к Рождеству, а 18% собирают подарки в течение всего года. 9% респондентов выбрали октябрь в качестве начала рождественских покупок, а десятая часть — период после акции «Черная пятница», которая в этом году выпадает на 24 ноября. За две недели до Рождества выделят время для покупок 11% респондентов, а 5% чехов в этом году вообще не будут покупать подарки, сообщает GLS.
 
По данным GLS, 56% чехов получают посылки на дом, 53% также имеют опыт работы с пунктами выдачи. Ящики для доставки используют 22% респондентов.
 
Ян Ветишка, директор Ассоциации электронной торговли, сообщил ранее Чешскому агентству новостей, что в этом году рождественские продажи электронных магазинов могут вырасти с 65 до 70 млрд чешских крон. По его словам, электронные магазины долго готовятся к самому важному времени года, например, начинают закупать товары еще до наступления лета. Он добавил, что из-за более теплого сентября рождественские покупки идут медленнее, чем в прошлом году. Более активного роста он ожидает в конце октября, а пик должен прийтись на период между дисконтной акцией «Черная пятница» и второй неделей декабря, сказал он.
 
В августе объем розничных продаж в стране сократился 16-й месяц подряд, на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. В июле этот показатель снизился на 2,1%, сообщило ранее Чешское статистическое управление (ČSÚ). С другой стороны, продажи в интернет-магазинах и магазинах, торгующих по почте, в августе выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. 
Чехия Рождество
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