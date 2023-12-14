Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023 уже ездит по Чехии

Захватывающее путешествие началось 29 ноября в городе Острава и завершится 20 декабря в Яворнике. Обычно программа начинается в 16:00. Через полчаса после старта события на ярко освещенном грузовике Coca-Cola появится Санта-Клаус, чтобы подарить радость и улыбки.





РАСПИСАНИЕ — какие места еще посетит грузовик (точные адреса в городах смотрите на официальном сайте):



Пардубице

Пятница

15.12.2023

16:00 — 18:00



Наход

Воскресенье

17.12.2023

16:00 — 18:00



Градец-Кралове

Понедельник

18.12.2023

16:00 — 18:00



Жамберк

Вторник

19.12.2023

16:00 — 18:00



Яворник

Среда

20.12.2023

16:00 — 18:00





На этом мероприятии вы сможете не только погрузиться в атмосферу праздника, но и внести свой вклад в доброе дело. Для этого достаточно приобрести любой подарок или вкусную закуску из фургона с едой.





Важно отметить, что все средства, собранные от продажи товаров и угощений, будут пожертвованы на поддержку Agentura domácí péče Alice. Это профессиональная служба Чешского Красного Креста, которая оказывает медицинскую помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, преимущественно на дому.