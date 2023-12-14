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Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023 уже ездит по Чехии

Анастасия Князева
15 декабря 2023
15:00
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Чешские города переживают удивительное и завораживающее событие — визит рождественского грузовика Coca-Cola. Тех, кто еще не успел посетить мероприятие в своем городе, ждут увлекательные развлечения, угощения и живая музыка.
Захватывающее путешествие началось 29 ноября в городе Острава и завершится 20 декабря в Яворнике. Обычно программа начинается в 16:00. Через полчаса после старта события на ярко освещенном грузовике Coca-Cola появится Санта-Клаус, чтобы подарить радость и улыбки.

РАСПИСАНИЕ — какие места еще посетит грузовик (точные адреса в городах смотрите на официальном сайте):

Пардубице
Пятница
15.12.2023
16:00 — 18:00

Наход
Воскресенье
17.12.2023
16:00 — 18:00

Градец-Кралове
Понедельник
18.12.2023
16:00 — 18:00

Жамберк
Вторник
19.12.2023
16:00 — 18:00

Яворник
Среда
20.12.2023
16:00 — 18:00

На этом мероприятии вы сможете не только погрузиться в атмосферу праздника, но и внести свой вклад в доброе дело. Для этого достаточно приобрести любой подарок или вкусную закуску из фургона с едой.

Важно отметить, что все средства, собранные от продажи товаров и угощений, будут пожертвованы на поддержку Agentura domácí péče Alice. Это профессиональная служба Чешского Красного Креста, которая оказывает медицинскую помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, преимущественно на дому.
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