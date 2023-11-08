Сбор продуктов питания в этом году рекордный. Люди пожертвовали 624 тонны товаров
13 ноября 2023
07:00
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В субботу в рамках осеннего сбора продуктов питания в Чехии люди пожертвовали 624 тонны товаров, в том числе 562 тонны продуктов питания и 62 тонны основных лекарственных препаратов и средств гигиены. Это самый большой показатель за все время проведения мероприятия. Из собранных продуктов можно приготовить до 1,124 млн блюд.
Об этом сообщил в воскресенье Мирослав Динга, представитель Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики.
Сбор будет продолжаться в интернет-магазинах до 21 ноября, и ожидается, что объем пожертвованных товаров превысит 700 тонн.
В субботу во всех крупных супермаркетах, а также в торговых сетях Rossmann, dm drogerie markt и Teta (всего 2051 торговая точка) люди могли передать товары волонтерам в зеленых фартуках. В акции также приняли участие интернет-супермаркеты Rohlík и Košík и интернет-магазины сетей Tesco и Billa, которые подготовили электронные ваучеры или различные пакеты помощи.
По словам председателя Чешской федерации продовольственных банков Алеша Славичека, чехи показали, что им не безразлична судьба других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие более 5 000 добровольцев.
В магазинах люди могли приобрести и передать в дар продукты первой необходимости: муку, сахар, макароны, рис, бобовые, масло, молоко длительного хранения, мясные и другие консервы, супы быстрого приготовления, а также лекарственные препараты: шампунь, мыло, детские подгузники, прокладки, туалетную бумагу, зубные щетки и пасту. Теперь пожертвованные товары поступят на склады продовольственных банков, откуда через отдельные благотворительные организации, а также в города и поселки будут распределены между всеми нуждающимися.
Сбор продуктов питания является одним из крупнейших благотворительных мероприятий в Чехии, в котором участвуют тысячи волонтеров, сотрудников магазинов и некоммерческих организаций по всей стране.
В ходе предыдущих акций было собрано 4 659 тонн продуктов питания, или около 9,32 млн порций, и 595 тонн предметов гигиены. Финансовую поддержку деятельности продовольственных банков оказывает Министерство сельского хозяйства.
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