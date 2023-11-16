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Чешский город Жатец получил официальный сертификат о включении в список ЮНЕСКО
19 ноября 2023
11:00
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Город Жатец и его окрестности официально включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сертификат о включении в список был вручен представителям города в субботу министром культуры Мартином Бакса. Помимо исторического центра города Жатец и его промышленного района, в список были включены две близлежащие деревни — Стекник и Трнованы. Город Жатец вместе с регионом Усти-над-Лабем теперь готовится к наплыву туристов.
«Мы должны включить город Жатец, как и Крупку, в список семейного серебра, которое является автоматической субсидией для определенных проектов», — заявил губернатор края Усти-над-Лабем Ян Шиллер (ANO).
«Мы усилим отдел образования и культуры, в него войдет отдел ЮНЕСКО, храм хмеля и пива будет иметь большую сумму в бюджете на туризм, и мы сосредоточимся на расширении парковочных мест», — сказал мэр города Радим Лайбл (ANO). Город также хочет представить новый визуальный образ, связанный с престижной наградой.
«Я думаю, что город Жатец уже давно может предложить своим гостям от А до Я все, что турист ожидает от поездки. Правда, с ростом туризма может возникнуть некоторая нехватка мест для размещения, но над этим уже работают», — говорит управляющий зарегистрированным памятником Ярослав Шпичка.
Решение о включении объекта в Список всемирного наследия было принято Межправительственным комитетом по всемирному наследию на его 45-й расширенной сессии в Эр-Рияде.
Жатец и ландшафт Жатецкого хмельника свидетельствуют о сильной культурной традиции выращивания и обработки хмеля, которая в Чехии существует уже несколько столетий. Памятник состоит из двух частей, которые вместе иллюстрируют цикл выращивания, переработки и продажи самого известного в мире сорта хмеля — жатецкого полузасушливого черного хмеля.
Первая часть — это ландшафт с хмелеводческими хозяйствами и деревнями Трнованы и Стекник, включая одноименный замок. Вторая часть — исторический центр города Жатец с промышленным кварталом XIX века, в котором сосредоточено наибольшее количество зданий, связанных с переработкой и торговлей хмелем. Обе части соединяет река Огрже.
Территория и ее архитектурное наследие, связанное с выращиванием хмеля, свидетельствуют о более чем 700-летней традиции, которая продолжается до сих пор, несмотря на значительные изменения в разные периоды истории. Ландшафт включает в себя целый ряд объектов, начиная от традиционных хмельников, зданий для сушки, упаковки, сертификации и хранения хмеля и заканчивая частями исторической транспортной сети, состоящей из автомобильных и железных дорог, реки Огрже и других водных потоков.
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