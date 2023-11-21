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Линда Вихтерлова, жена чешского изобретателя контактных линз, умерла в возрасте 106 лет

Новости 420on
27 ноября 2023
21:30
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Линда Вихтерлова, жена чешского ученого и изобретателя мягких контактных линз Отто Вихтерле, скончалась 24 ноября в возрасте 106 лет. О ее смерти сообщила в понедельник на своем профиле в Facebook гимназия Вихтерле в Остраве (бывшая гимназия чехословацкой эмиграции), которая носит имя знаменитого ученого и изобретателя.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине госпожи Линды Вихтерловой в пятницу днем в возрасте 106 лет. Она тихо скончалась дома, в окружении своей семьи, которая самоотверженно заботилась о ней до последнего момента», — написала гимназия из Остравы-Поруба в своем профиле.
 
К сообщению добавлены фотографии Линды Вихтероловой после двух посещений школы: первое — в 2006 году, когда гимназия получила свое нынешнее название, и второе — с открытия выставки в 2011 году, посвященной творчеству одной из самых известных чешек в мире.
 
Линда Вихтерлова родилась 18 августа 1917 года в городе Простейове, где также окончила гимназию. Она хотела стать врачом, но учеба была прервана из-за закрытия университетов в 1939 году. За год до этого она вышла замуж за Отто Вихтерле.
 
После войны она изучала стоматологию и с 1952 года работала в НИИ стоматологии в Праге в качестве врача-стоматолога. Однако после этого она стала ученым и ассистентом своего мужа. С 1961 году она вместе с ним занималась исследованиями в области контактных линз. В 1968 году супруги подписали Манифест двух тысяч слов, одним из инициаторов которого был Вихтерле. У них с мужем двое сыновей.
 
Отто Вихтерле, как и его жена, родился в Простейове 27 октября 1913 года. Этот ученый стал известен во всем мире, особенно в области макромолекулярной органической химии, одним из основателей которой он был. Особую известность ему принесли открытия и изобретения, которые позволили усовершенствовать и распространить по всему миру мягкие контактные линзы. Эти результаты были основаны на его оригинальной научной работе в области гидрогелей. Вихтерле также известен тем, что открыл искусственное полиамидное волокно — силон. Он умер в своем летнем доме в деревне Стражиско Простейовского района 18 августа 1998 года в возрасте 84 лет. Он был похоронен на городском кладбище в Простейове.
Чехия наука

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