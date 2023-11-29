ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

Шпиндлерув-Млин откроет свои лыжные трассы. Катание на лыжах начнется в эти выходные

Новости 420on
1 декабря 2023
11:00
488
Морозы и обильные снегопады заставили горнолыжный курорт Шпиндлерув-Млин изменить свой план. Склоны самого посещаемого горнолыжного курорта Чехии откроются на неделю раньше, чем предполагалось изначально: уже в субботу, 2 декабря.
«Благодаря низким температурам и очень хорошим снежным условиям мы сможем открыть лыжный сезон на неделю раньше. Снег падает, снежные пушки и разбрызгиватели работают на полную мощность, и на склонах уже достаточно естественного и технического снега для катания в выходные дни», — сказал Рене Хронеш, директор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин.
 
Подъемники запустят в районе Медвидин и Горни-Мисечки на первых пяти километрах трасс, которые полностью покрыты снегом. Также будут изменены трассы для беговых лыж. «В ближайшее время будут добавлены новые склоны», — заверили на подъемниках.
 
«Подъемник в Медведине останется в рабочем состоянии, и катание начнется на следующей неделе. Мы будем постепенно добавлять новые трассы и с пятницы, 8 декабря, хотим ввести в эксплуатацию другие части горнолыжного курорта в Свати-Петре и Громовке», — добавил Хронеш.
 
Инновации продолжаются
 
Оператор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, компания Melida, филиал Tatry Mountain Resorts миллиардера Игоря Ратая, в этом году инвестировала в курорт 300 млн крон — больше всех горных курортов в стране.
 
На эту сумму удалось построить пару новых трасс, расширить некоторые существующие и установить современную техническую систему оснежения. Одна из новых трасс была создана за счет расширения водного пути в Медведине. Изменения повысят проходимость и безопасность в пиковое время на переполненных склонах. 
 
«Морозные температуры и достаточное количество воды после недавних дождей позволяют проводить интенсивное техническое оснежение. Прогноз обещает морозную температуру и снегопад. Ожидается, что выпадут десятки сантиметров снега. Такого начала зимы мы не видели уже давно», — говорит Катержина Нойманнова, президент Ассоциации горных курортов.

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 ДЕКАБРЯ 2023
22:00
559
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ BOOKING.COM ПОДВЕРГАЮТСЯ АТАКАМ ХАКЕРОВ. ДЕНЬГИ ПОТЕРПЕВШЕЙ УШЛИ НА СЧЕТ В МОЛДОВЕ
1 ДЕКАБРЯ 2023
19:01
687
ШОППИНГ
СМИРИЛИСЬ? ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ ПРИВЫКЛИ ЗАКУПАТЬСЯ ПО СКИДКАМ И ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ ЗА ПРОДУКТАМИ
30 НОЯБРЯ 2023
13:00
896
О ПРАГЕ
ФОТО: ВОКРУГ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШИ ГЛАВНОГО ВОКЗАЛА В ПРАГЕ РАЗВЕРНУЛАСЬ БУРНАЯ ДИСКУССИЯ
29 НОЯБРЯ 2023
23:00
9872
О ЧЕХИИ
ОСЕНЬ В ЧЕХИИ: 5 СЕКРЕТОВ УЮТА ПО-ЧЕШСКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗА ОКНОМ ХОЛОД
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
09:00
Снег сильно осложнил движение транспорта в Чехии, проблемы возникли и в пражском аэропорту
23:00
Главная причина того, что жители Чехии стали есть меньше мяса и овощей
22:00
Пользователи Booking.com подвергаются атакам хакеров. Деньги потерпевшей ушли на счет в Молдове
21:00
Внимание: к воскресенью выпадет намного больше снега, чем все думали
20:00
Украинским беженцам продлят временную защиту в Чехии
19:01
Смирились? Жители Чехии привыкли закупаться по скидкам и ездить за границу за продуктами
18:00
Новые правила: Каким еще транспортным средствам нужна будет страховка в Чехии
17:30
Выиграйте полет на вертолете и приятно проведите время! Приходите на открытие SPA-CEYLON в Праге
17:00
Подаете заявление на пособие? Данные о ваших доходах теперь будет легче подтвердить
15:00
Кинопиратство снижается, но ущерб исчисляется сотнями миллионов