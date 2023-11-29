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Шпиндлерув-Млин откроет свои лыжные трассы. Катание на лыжах начнется в эти выходные
1 декабря 2023
11:00
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Морозы и обильные снегопады заставили горнолыжный курорт Шпиндлерув-Млин изменить свой план. Склоны самого посещаемого горнолыжного курорта Чехии откроются на неделю раньше, чем предполагалось изначально: уже в субботу, 2 декабря.
«Благодаря низким температурам и очень хорошим снежным условиям мы сможем открыть лыжный сезон на неделю раньше. Снег падает, снежные пушки и разбрызгиватели работают на полную мощность, и на склонах уже достаточно естественного и технического снега для катания в выходные дни», — сказал Рене Хронеш, директор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин.
Подъемники запустят в районе Медвидин и Горни-Мисечки на первых пяти километрах трасс, которые полностью покрыты снегом. Также будут изменены трассы для беговых лыж. «В ближайшее время будут добавлены новые склоны», — заверили на подъемниках.
«Подъемник в Медведине останется в рабочем состоянии, и катание начнется на следующей неделе. Мы будем постепенно добавлять новые трассы и с пятницы, 8 декабря, хотим ввести в эксплуатацию другие части горнолыжного курорта в Свати-Петре и Громовке», — добавил Хронеш.
Инновации продолжаются
Оператор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, компания Melida, филиал Tatry Mountain Resorts миллиардера Игоря Ратая, в этом году инвестировала в курорт 300 млн крон — больше всех горных курортов в стране.
На эту сумму удалось построить пару новых трасс, расширить некоторые существующие и установить современную техническую систему оснежения. Одна из новых трасс была создана за счет расширения водного пути в Медведине. Изменения повысят проходимость и безопасность в пиковое время на переполненных склонах.
«Морозные температуры и достаточное количество воды после недавних дождей позволяют проводить интенсивное техническое оснежение. Прогноз обещает морозную температуру и снегопад. Ожидается, что выпадут десятки сантиметров снега. Такого начала зимы мы не видели уже давно», — говорит Катержина Нойманнова, президент Ассоциации горных курортов.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM