Шпиндлерув-Млин откроет свои лыжные трассы. Катание на лыжах начнется в эти выходные

«Благодаря низким температурам и очень хорошим снежным условиям мы сможем открыть лыжный сезон на неделю раньше. Снег падает, снежные пушки и разбрызгиватели работают на полную мощность, и на склонах уже достаточно естественного и технического снега для катания в выходные дни», — сказал Рене Хронеш, директор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин.

Подъемники запустят в районе Медвидин и Горни-Мисечки на первых пяти километрах трасс, которые полностью покрыты снегом. Также будут изменены трассы для беговых лыж. «В ближайшее время будут добавлены новые склоны», — заверили на подъемниках.

«Подъемник в Медведине останется в рабочем состоянии, и катание начнется на следующей неделе. Мы будем постепенно добавлять новые трассы и с пятницы, 8 декабря, хотим ввести в эксплуатацию другие части горнолыжного курорта в Свати-Петре и Громовке», — добавил Хронеш.

Инновации продолжаются

Оператор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, компания Melida, филиал Tatry Mountain Resorts миллиардера Игоря Ратая, в этом году инвестировала в курорт 300 млн крон — больше всех горных курортов в стране.

На эту сумму удалось построить пару новых трасс, расширить некоторые существующие и установить современную техническую систему оснежения. Одна из новых трасс была создана за счет расширения водного пути в Медведине. Изменения повысят проходимость и безопасность в пиковое время на переполненных склонах.

«Морозные температуры и достаточное количество воды после недавних дождей позволяют проводить интенсивное техническое оснежение. Прогноз обещает морозную температуру и снегопад. Ожидается, что выпадут десятки сантиметров снега. Такого начала зимы мы не видели уже давно», — говорит Катержина Нойманнова, президент Ассоциации горных курортов.