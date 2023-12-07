ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

В Чехии открыли самую длинную лыжную трассу

Новости 420on
8 декабря 2023
11:00
1292
В пятницу, 8 декабря, в Долни-Мораве под Кралицким Снежником открылась самая длинная лыжная трасса в Чешской Республике. Лыжники смогут за один раз проехать 3,7 километра по склону. Таким образом, Долни-Морава превзошла предыдущих рекордсменов: 3,26-километровую трассу в Рамзове в Есениках и 2,95-километровую трассу Яхимов в Клиновце.
 
«Маршрут из самой высокой точки на вершине Сламника в нижний район У Слона опытные лыжники могут преодолеть за три-четыре минуты. Кроме того, трасса очень приятная, ее ширина составляет не менее 25 метров», — рассказывает Шарка Браунерова с горного курорта Долни-Морава. 
 
Курорт начал сезон в прошлые выходные, а сейчас приступил к ежедневной работе. 
 
«На открытие в выходные приехало около тысячи лыжников. Ожидания были немного выше, но на посещаемость, вероятно, повлиял сильный снегопад», — сказала пресс-секретарь Браунерова, добавив, что пропускная способность подъемника составляет 2 400 лыжников в час. 
 
Средняя высота снежного покрова на склонах в настоящее время составляет 60 сантиметров, из которых примерно половина — естественный снег, а остальное — искусственный. 
 
«За последние годы мы инвестировали 600 миллионов крон в производство снега. Недавно были построены два озера-снегогенератора общим объемом более 100 000 кубических метров», — сказала она. 
 
В общей сложности будет доступно 6 километров лыжных трасс, а также 48 километров трасс для беговых лыж в верхних частях курорта. 
 
Первые склоны открыты, подъемники работают, как и в прошлом году. 
Горнолыжные курорты Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 ДЕКАБРЯ 2023
18:00
1179
О ПРАГЕ
ГДЕ СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЙ МАНИКЮР В ПРАГЕ: ЦЕНЫ, АДРЕСА И СМЕЛЫЕ ДИЗАЙНЫ
8 ДЕКАБРЯ 2023
17:00
8855
О ЧЕХИИ
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЮТ ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ В ДЕКАБРЕ: ДАТЫ, ТРАДИЦИИ И ЛЮБИМЫЕ УГОЩЕНИЯ
7 ДЕКАБРЯ 2023
18:00
3439
ШОППИНГ
ПОЧЕМУ BILLA И LIDL НЕ РАЗРЕШАТ ПРОДАЖУ КАРПОВ ПЕРЕД СВОИМИ МАГАЗИНАМИ В ЭТОМ ГОДУ
7 ДЕКАБРЯ 2023
08:30
1568
О ПРАГЕ
ПРАГА ВЫСТАВИЛА НА АУКЦИОН ТАБЛИЧКИ С БЫВШЕЙ УЛИЦЫ КОНЕВА. ЦЕНА ВАС УДИВИТ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22:00
КОММЕНТАРИЙ: «Бастовать — это нормально», — говорит Алекс Швамберк
21:00
Penta Real Estate продает коворкинг-центр BASE компании Scott.Weber Workspace
20:00
The Great 20's Party: вечеринка в стиле гедонизма «Великого Гэтсби» в Праге
19:00
Google представил свой искусственный интеллект. Он может делать то, что не под силу ChatGPT
18:00
Где сделать новогодний маникюр в Праге: цены, адреса и смелые дизайны
17:00
Какие праздники отмечают жители Чехии в декабре: даты, традиции и любимые угощения
16:00
В Чехии рассматривают возможность назначить посла в России
15:00
В Чехии ожидается потепление — сколько еще продержится снег?
14:00
Люди оценили деятельность Петра Павела по пятибалльной шкале. Земан может позавидовать
13:00
Чем обернулся декабрьский протест чешских врачей и как отреагировали власти