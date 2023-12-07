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В Чехии открыли самую длинную лыжную трассу
8 декабря 2023
11:00
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В пятницу, 8 декабря, в Долни-Мораве под Кралицким Снежником открылась самая длинная лыжная трасса в Чешской Республике. Лыжники смогут за один раз проехать 3,7 километра по склону. Таким образом, Долни-Морава превзошла предыдущих рекордсменов: 3,26-километровую трассу в Рамзове в Есениках и 2,95-километровую трассу Яхимов в Клиновце.
«Маршрут из самой высокой точки на вершине Сламника в нижний район У Слона опытные лыжники могут преодолеть за три-четыре минуты. Кроме того, трасса очень приятная, ее ширина составляет не менее 25 метров», — рассказывает Шарка Браунерова с горного курорта Долни-Морава.
Курорт начал сезон в прошлые выходные, а сейчас приступил к ежедневной работе.
«На открытие в выходные приехало около тысячи лыжников. Ожидания были немного выше, но на посещаемость, вероятно, повлиял сильный снегопад», — сказала пресс-секретарь Браунерова, добавив, что пропускная способность подъемника составляет 2 400 лыжников в час.
Средняя высота снежного покрова на склонах в настоящее время составляет 60 сантиметров, из которых примерно половина — естественный снег, а остальное — искусственный.
«За последние годы мы инвестировали 600 миллионов крон в производство снега. Недавно были построены два озера-снегогенератора общим объемом более 100 000 кубических метров», — сказала она.
В общей сложности будет доступно 6 километров лыжных трасс, а также 48 километров трасс для беговых лыж в верхних частях курорта.
Первые склоны открыты, подъемники работают, как и в прошлом году.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM