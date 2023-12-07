В Чехии открыли самую длинную лыжную трассу

«Маршрут из самой высокой точки на вершине Сламника в нижний район У Слона опытные лыжники могут преодолеть за три-четыре минуты. Кроме того, трасса очень приятная, ее ширина составляет не менее 25 метров», — рассказывает Шарка Браунерова с горного курорта Долни-Морава.

Курорт начал сезон в прошлые выходные, а сейчас приступил к ежедневной работе.

«На открытие в выходные приехало около тысячи лыжников. Ожидания были немного выше, но на посещаемость, вероятно, повлиял сильный снегопад», — сказала пресс-секретарь Браунерова, добавив, что пропускная способность подъемника составляет 2 400 лыжников в час.

Средняя высота снежного покрова на склонах в настоящее время составляет 60 сантиметров, из которых примерно половина — естественный снег, а остальное — искусственный.

«За последние годы мы инвестировали 600 миллионов крон в производство снега. Недавно были построены два озера-снегогенератора общим объемом более 100 000 кубических метров», — сказала она.

В общей сложности будет доступно 6 километров лыжных трасс, а также 48 километров трасс для беговых лыж в верхних частях курорта.

Первые склоны открыты, подъемники работают, как и в прошлом году.