Население Чехии в 2023 году увеличилось за счет миграции

Рост населения произошел за счет миграции из-за рубежа. В Чехию иммигрировало более 116 000 человек, а эмигрировало более 48 000.

«40% выехавших были зарегистрированы в сентябре — это связано с прекращением пребывания лиц с временной защитой, которые не явились к установленному сроку для получения визовой наклейки в документы», — напомнили статистики, имея в виду украинских беженцев, находившихся в Чехии в связи с агрессией России против Украины.

В январе-сентябре 2023 года в стране родилось более 69 000 детей, а умерло более 82 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась примерно на 11%, а количество смертей уменьшилось на 7%.

Люди также стали меньше жениться. В брак вступили 41 500 пар, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Количество разводов снизилось.



