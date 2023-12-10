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Население Чехии в 2023 году увеличилось за счет миграции

Новости 420on
12 декабря 2023
21:30
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Население Чехии за первые девять месяцев этого года увеличилось на 54 706 человек — до 10 882 235 — за счет миграции. Это следует из данных, опубликованных во вторник Чешским статистическим управлением.
Рост населения произошел за счет миграции из-за рубежа. В Чехию иммигрировало более 116 000 человек, а эмигрировало более 48 000.
 
«40% выехавших были зарегистрированы в сентябре — это связано с прекращением пребывания лиц с временной защитой, которые не явились к установленному сроку для получения визовой наклейки в документы», — напомнили статистики, имея в виду украинских беженцев, находившихся в Чехии в связи с агрессией России против Украины.
 
В январе-сентябре 2023 года в стране родилось более 69 000 детей, а умерло более 82 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась примерно на 11%, а количество смертей уменьшилось на 7%.
 
Люди также стали меньше жениться. В брак вступили 41 500 пар, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Количество разводов снизилось.

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