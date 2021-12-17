Лучшие фильмы-сказки на Рождество и Новый год в Чехии

Многие люди предпочитают провести праздники дома вместе со своей семьей. Что может быть лучше, чем укутаться в теплое одеяло и удобно устроиться со своими домочадцами перед экранами телевизоров, где под Новый год обязательно показывают любимые фильмы, которые уже, наверное, были просмотрены до этого не один раз. Но они создают особое, праздничное настроение, поэтому пересмотреть их в канун Рождества или Нового года – одно удовольствие.



Чешские рождественские фильмы

Чешская современная сказка «Ангел» (Anděl páně). Снять оригинальную сказку в Чехии, да так, чтобы она еще всем понравилась, сегодня практически нереально. Однако режиссеру Йиржи Страху (Jiří Strach) и сценаристке Люции Конашовой (Luciе Konášová) кое-что все-таки удалось. И пусть они довольно свободно интерпретировали сюжеты сказок Божены Немцовой, фильм получился довольно милым и смешным.

Звездный актерский состав во главе с Яном Трояном (Jan Trojan) – еще один повод все же обратить свое внимание на эту рождественскую сказку. Взрослых также может привлечь специфический юмор на религиозную тематику, например, когда Йиржи Бартошка (Jiří Bartoška) в роли Бога жалуется: «О, Господи, что вы здесь делаете?», ему отвечает Клара Иссова (Klara Jissová), которая сыграла Деву Марию: «Это лишний вопрос, ведь ты же всеведущий, или нет? И не упоминай свое имя всуе». Этот фильм можно смело включить детям, пока родители, например, будут готовить карпа.





Фото: Кадр из чешского фильма "Норки" (imgobject.com)

«Норки» (Pelíšky). Ян Гржебейк (Jana Hřebejk) и Петр Ярховский (Petr Jarchovský), уже долгое время состоящие в нерушимом творческом тандеме, очень тепло относятся к семейным обычаям, среди которых традиция семейного ужина в Сочельник – одна из самых главных. Именно в канун Рождества разыгрываются самые забавные сцены в фильме, в котором чешские рождественские традиции сталкиваются с грубыми манерами строителей коммунизма. Фильм очень полюбился чехам, и его уже успели расхватать на цитаты.



«Три орешка для золушки» (Tři oříšky pro Popelku). Этот фильм уже стал классикой для чешского зрителя. Золушка – милая и послушная девушка, оставшаяся сначала без матери, а потом и без отца, живет вместе с мачехой и ее двумя дочерьми. Обе они терпеть не могут свою сводную сестру и постоянно любым возможным способом пытаются помешать ее участию в королевском балу. Кто из нас не знает эту любимую с детства сказку? Каждый год этот замечательный фильм показывают во время рождественских каникул в Чехии.

Еще одна сказка, которую чехи очень любят смотреть во время новогодних каникул, это «Морозко» (Mrazík), снятая советским режиссером Александром Роу в 1964 г. Этот фильм был очень удачно дублирован на чешский язык, поэтому, наверное, так он так запал в души местных зрителей. На этой сказке в Чехии выросло не одно поколение, а по мотивам «Морозко» даже были созданы компьютерные игры и пародии.





Фото: Кадр из чешского фильма "Три орешка для золушки" (imageban.ru)

Исполнительница главной роли Настеньки Наталья Седых была даже однажды приглашена в Прагу на церемонию вручения национальной кинопремии для вручения главного приза. По словам актрисы, она была шокирована тем, что когда вышла на сцену, то весь партер встал и аплодировал стоя. Интересно, что в Америке эта кинокартина попала в список 100 самых худших фильмов за всю историю. Связано это, скорее, не с его качеством, а с различиями в культурах, так как американцы не могли понять, почему Марфушенька является отрицательным персонажем, а Настенька, которая лжет, что ей тепло, не вызывает у них сочувствия. Каждый год советскую сказку показывают на чешском телевидении. Правда, однажды, в 1997 г., чешским телевизионщикам не удалось выкупить права на показ, но ситуация была исправлена силами театра и традицию удалось сохранить.