Рейтинг качества жизни в Чехии: какой город занял первое место?

Рейтинг городов по качеству жизни составляется в рамках проекта Obce v datech на сервере Aktuálně.cz в сотрудничестве с компанией Deloitte. Индекс отражает различные показатели, такие как доступность школ, врачей, магазинов и культурных мероприятий.

В этом году в шестой раз подряд первое место заняли Ржичаны, за ними следует Прага. Окрестности столицы в целом долгое время сохраняли высокое качество жизни. Однако рост феномена малых городов, обусловленный недоступностью жилья в мегаполисах, значителен.

Самые большие рекордсмены по сравнению с прошлым годом — Хеб (поднялся на 85 позиций), Карловы Вары или Требич и Намест-над-Ославой.

По сравнению с предыдущими годами впервые изменилась последняя позиция: моравско-силезскую Орлову заменила близлежащая Карвина. Наибольшее падение (на 68 позиций) зафиксировано в городе Ниржаны в Пльзеньском крае.



