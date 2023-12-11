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Рейтинг качества жизни в Чехии: какой город занял первое место?
13 декабря 2023
07:00
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Согласно рейтингу, в Ржичанах уже шестой раз подряд отмечается лучшее качество жизни. Прага также находится на хорошем уровне, а Хеб в Западной Чехии улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, хуже всего живется жителям Карвины.
Рейтинг городов по качеству жизни составляется в рамках проекта Obce v datech на сервере Aktuálně.cz в сотрудничестве с компанией Deloitte. Индекс отражает различные показатели, такие как доступность школ, врачей, магазинов и культурных мероприятий.
В этом году в шестой раз подряд первое место заняли Ржичаны, за ними следует Прага. Окрестности столицы в целом долгое время сохраняли высокое качество жизни. Однако рост феномена малых городов, обусловленный недоступностью жилья в мегаполисах, значителен.
Самые большие рекордсмены по сравнению с прошлым годом — Хеб (поднялся на 85 позиций), Карловы Вары или Требич и Намест-над-Ославой.
По сравнению с предыдущими годами впервые изменилась последняя позиция: моравско-силезскую Орлову заменила близлежащая Карвина. Наибольшее падение (на 68 позиций) зафиксировано в городе Ниржаны в Пльзеньском крае.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM