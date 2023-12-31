Келлнерова занимает 12-е место в списке самых богатых женщин мира. Она также поддерживает исследования в области рака

Журнал Forbes в третий раз подряд назвал Ренату Келлнерову самым богатым человеком в Чехии. Рената Келлнерова возглавляет группу PPF, которая была основана ее мужем Петром Келлнером, который погиб в результате крушения вертолета на Аляске в марте 2021 года.

После этого Келлнерова и ее семья стали основными владельцами группы. Но все изменилось в начале сентября этого года: Келлнерова и ее дети выкупили акции миноритарных акционеров и теперь владеют всей инвестиционной группой PPF.

Келлнерова также является председателем правления семейного фонда The Kellner Family Foundation. В апреле фонд Келлнера объявил, что пожертвует полмиллиарда крон на строительство нового центра исследований рака в пражском Мотоле. Строительство объекта стоимостью около 4,5 млрд крон в должно быть завершено в марте 2026 года.

Интерес к исследованиям рака

Петр Келлнер до своей смерти также жертвовал деньги на исследования рака.

«Исследования рака, а точнее, поиск нового поколения лекарств против некоторых видов рака были делом сердца Петра, которому он пожертвовал очень многое. Я рада, что мы можем помочь этому проекту стать реальностью», — сообщила Рената Келлнерова в пресс-релизе.

Радек Шпишек, генеральный директор биотехнологической компании Sotio, это подтверждает. Петр Келлнер основал компанию Sotio для исследований в области лечения рака, сообщил Шпишек в своем ежегодном заявлении на сайте группы PPF.

«Sotio был проектом всей его жизни. Он всегда принимал самое активное участие в его деятельности. Он часто ездил смотреть на результаты научных экспериментов и клинических испытаний», — рассказал Шпишек.

Amalar

В середине ноября семья объявила о создании компании Amalar Holding s.r.o., в которую она планирует постепенно включить все активы и акции семьи, включая PPF. Название компании основано на начальных буквах имен дочерей и вдовы Петра Келлнера — Анны, Марии, Лары и Ренаты.

Петру, сыну от первого брака Келлнера, принадлежит около 10% акций PPF, и он рассматривает возможность участия в новом проекте. В холдинг также входит консультативный совет, возглавляемый бывшим премьер-министром и управляющим Чешского национального банка Йиржи Русноком.

В состав консультативного совета также входят бывший старший партнер EY Магдалена Соучек, директор группы PPF Йиржи Шмейц и пластический хирург Богдан Помахач.