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Снегопад, гололед и сильный ветер ожидаются в Чехии

Новости 420on
6 января 2024
18:36
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В ночь на воскресенье на юге Чехии может начаться сильный снегопад. Согласно предупреждению Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), в воскресенье в регионах Чески-Крумлов, Вимперк и Прахатице выпадет до 25 сантиметров снега.
В других частях южной Чехии, в Пльзеньском, Моравско-Силезском, Оломоуцком и Злинском краях, выпадет до 15 сантиметров снега. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, метели и гололедице. По-прежнему действует предупреждение о наводнениях.

Снег начнет идти с полуночи, а предупреждение о снегопаде будет действовать в течение 24 часов. «Ожидается сильный снегопад, серьезные осложнения в движении транспорта, в энергетике, промышленности и снабжении. В случае мокрого снега возможны повреждения деревьев и лесного покрова или обрывы линий электропередач», — говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического управления для южной Чехии.

С воскресенья по вторник сильный ветер скоростью до 65 километров в час может наблюдаться в основном в Моравии. Людям следует быть осторожными за рулем, а также на открытом воздухе.

При понижении температуры ниже нуля в большинстве районов будет образовываться изморозь или лед. Предупреждение распространяется на Прагу, Центральную Богемию, Южную Богемию и Пльзень, а также на Либерец, Градец-Кралове, Пардубице и Высочину. 

В регионе Усти-над-Лабем существует чрезвычайный риск наводнений. Второй уровень трехбалльной шкалы сейчас действует в Чешском Крумлове, Хебе и Пардубице.
погода Чехия

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