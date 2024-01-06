Снегопад, гололед и сильный ветер ожидаются в Чехии

В других частях южной Чехии, в Пльзеньском, Моравско-Силезском, Оломоуцком и Злинском краях, выпадет до 15 сантиметров снега. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, метели и гололедице. По-прежнему действует предупреждение о наводнениях.





Снег начнет идти с полуночи, а предупреждение о снегопаде будет действовать в течение 24 часов. «Ожидается сильный снегопад, серьезные осложнения в движении транспорта, в энергетике, промышленности и снабжении. В случае мокрого снега возможны повреждения деревьев и лесного покрова или обрывы линий электропередач», — говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического управления для южной Чехии.





С воскресенья по вторник сильный ветер скоростью до 65 километров в час может наблюдаться в основном в Моравии. Людям следует быть осторожными за рулем, а также на открытом воздухе.





При понижении температуры ниже нуля в большинстве районов будет образовываться изморозь или лед. Предупреждение распространяется на Прагу, Центральную Богемию, Южную Богемию и Пльзень, а также на Либерец, Градец-Кралове, Пардубице и Высочину.





В регионе Усти-над-Лабем существует чрезвычайный риск наводнений. Второй уровень трехбалльной шкалы сейчас действует в Чешском Крумлове, Хебе и Пардубице.