ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
Снегопад, гололед и сильный ветер ожидаются в Чехии
6 января 2024
18:36
665
В ночь на воскресенье на юге Чехии может начаться сильный снегопад. Согласно предупреждению Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), в воскресенье в регионах Чески-Крумлов, Вимперк и Прахатице выпадет до 25 сантиметров снега.
В других частях южной Чехии, в Пльзеньском, Моравско-Силезском, Оломоуцком и Злинском краях, выпадет до 15 сантиметров снега. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, метели и гололедице. По-прежнему действует предупреждение о наводнениях.
Снег начнет идти с полуночи, а предупреждение о снегопаде будет действовать в течение 24 часов. «Ожидается сильный снегопад, серьезные осложнения в движении транспорта, в энергетике, промышленности и снабжении. В случае мокрого снега возможны повреждения деревьев и лесного покрова или обрывы линий электропередач», — говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического управления для южной Чехии.
С воскресенья по вторник сильный ветер скоростью до 65 километров в час может наблюдаться в основном в Моравии. Людям следует быть осторожными за рулем, а также на открытом воздухе.
При понижении температуры ниже нуля в большинстве районов будет образовываться изморозь или лед. Предупреждение распространяется на Прагу, Центральную Богемию, Южную Богемию и Пльзень, а также на Либерец, Градец-Кралове, Пардубице и Высочину.
В регионе Усти-над-Лабем существует чрезвычайный риск наводнений. Второй уровень трехбалльной шкалы сейчас действует в Чешском Крумлове, Хебе и Пардубице.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
6 ЯНВАРЯ 2024
7970
Рождение современного чешского театра тесно связано с самосознанием чешского народа. Театр в нем сыграл важную роль,...
16:45
6 ЯНВАРЯ 2024
805
В четверг из-за удара молнии вышла из строя метеостанция, что в сочетании с плохой видимостью из-за сильного тумана...
10:40
6 ЯНВАРЯ 2024
6270
В мире музыкального искусства Чехия занимает особое место, богатство и разнообразие которой вдохновляют и...
10:15
6 ЯНВАРЯ 2024
755
НЕСКОЛЬКО САМОЛЕТОВ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ НЕ СМОГЛИ ПРИСТАТЬ В АЭРОПОРТУ ПРАГИ И БЫЛИ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ В ДРУГИЕ ГОРОДА
Работа пражского аэропорта имени Вацлава Гавела 6 января затруднена из-за густого тумана и сбоя в работе...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
16:45
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM