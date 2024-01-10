Зима без снега и постоянная жара. Ученые предсказали климат в Чехии в 2050 году

Ранее в этом году служба ЕС Copernicus сообщила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Это касается и некоторых отдельных месяцев. Например, октябрь со среднемировой температурой 15,3 градуса Цельсия был на 0,85 градуса выше, чем в среднем за период с 1991 по 2020 год.



Изменение климата сказывается и на Чешской Республике. Количество дней со снежным покровом уменьшается, а количество жарких дней с температурой 30 градусов увеличивается.



Издание Seznam Zprávy поинтересовалось у четырех климатологов, как изменение климата повлияет на Чехию к 2050 году.



Павел Заградничек, климатолог, Институт исследований глобальных изменений, Чешская академия наук, отдел климатических услуг:



«Климат к 2050 году будет продолжать тенденцию, которую мы наблюдаем, по крайней мере, последние 40 лет. Последнее десятилетие, в частности, дало представление о том, что будет гораздо более обычным явлением в 2050 году. Согласно последним данным климатических моделей, температура воздуха по сравнению с сегодняшним днем повысится на 2,1-2,8 °C, а в худшем случае даже на 3,7 °C.



Температура будет повышаться в течение всего года, но больше всего — в зимние и летние месяцы. Например, количество жарких дней с температурой выше 30 °C удвоится. И наоборот, более теплые зимы станут более привычными, чем 20 лет назад. Иными словами, сценарий последнего десятилетия, когда преобладали теплые зимы с меньшим количеством снега, будет повторяться все чаще. Снежный покров на нижних и средних высотах будет более скудным. Здесь ожидается 70%-ное сокращение количества снега, а в горах — 20%-ное, что означает сокращение зимнего сезона на 20-25 дней.



Также будет продолжаться увеличение числа наиболее распространенных экстремальных явлений, таких как засухи и летние наводнения, которые могут быстро сменять друг друга и происходить в течение одного года. Хотя оба экстремальных явления относятся к типичным проявлениям погоды в Чешской Республике, их частота и интенсивность возрастают, и это будет продолжаться до середины столетия. Возможно, наиболее характерными последствиями изменения климата в Чехии в середине столетия станут снижение урожайности сельскохозяйственных культур, более частые лесные пожары, проблемы с пополнением запасов подземных вод из-за плохого снежного покрова и усиление влияния тепловой зоны городов. С другой стороны, некоторые положительные моменты будут включать, например, улучшение качества наших вин или повышение временной продуктивности сельского хозяйства в богемско-моравских возвышенностях».



Радим Толаш, климатолог, Чешский гидрометеорологический институт:



«Я по-прежнему считаю, что к 2050 году климат в Чехии не изменится скачкообразно, но очевидно, что средняя температура продолжит расти, а многолетние суммы осадков не изменятся. Таков основной прогноз, который показывают региональные и глобальные климатические модели для Центральной Европы. Конечно, это, скорее всего, будет связано с более частыми экстремальными погодными явлениями, такими как ливневые паводки, наводнения, вызванные многодневными дождями, летние периоды жары и засухи. Нельзя исключать и бури, сильные штормы или снежные метели зимой, но они будут более редкими.



По моим личным оценкам, в середине века в нашей стране наибольшие проблемы будут связаны с продолжительностью и интенсивностью периодов жары, которые некоторые представители общественности уже переживают с трудом, а также с недостатком воды в ландшафте в результате повышенного испарения при высоких температурах. Общественность должна подготовиться к этим двум аспектам. Их влияние и сочетание будет ощущаться не только в городах, но и, например, в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, в водных системах и при охлаждении технологических процессов.



До наступления середины века осталось около 25 лет, что с точки зрения климатологов невероятно скоро. Погода, которую мы наблюдаем сегодня, будет частью климатической нормы, рассчитанной на период с 2021 по 2050 год. Средняя температура в Чехии в соответствии с текущей нормой (1991-2020 гг.) составляет 8,2 °C, а предыдущая (1961-1990 гг.) — 7,1 °C. Будет ли следующая норма „всего лишь“ на 1,1 °C выше, или мы увидим более значительную разницу? Надеяться на похолодание или замедление роста температуры совершенно нереально. С другой стороны, появление экстремальных погодных условий, описанных выше, — это вполне реальный и все еще очень оптимистичный взгляд на наше будущее».



Ондрас Прибыла, основатель проекта Climate Facts, физик, лектор по последствиям изменения климата:



«За последние 60 лет температура в Чехии повышалась примерно на 0,35 °C в десятилетие. Таким образом, если просто продлить текущие тенденции, то можно ожидать, что среднегодовая температура в 2050 году будет примерно на 1 °C выше и примерно на 3 °C выше, чем в 1960 году.



Зимние и летние месяцы прогреваются быстрее, поэтому температура в декабре или июле, скорее всего, будет на 4,5 °C выше, чем в 1960 году. В низинах это означает практически бесснежные зимы и около 30 жарких дней в году летом. В ближайшие десятилетия также можно ожидать значительных периодов засухи. По сравнению с другими регионами изменения не столь значительны: в Средиземноморье чаще случаются засухи, не наблюдается ураганов и повышения уровня океана.



Оправдано ли продление нынешних тенденций? Физика говорит нам, что до тех пор, пока выбросы парниковых газов не сократятся примерно до десятой части от их нынешнего уровня, мы можем с достаточно высокой степенью уверенности ожидать, что темпы потепления останутся неизменными. Возможно, примерно к 2050 году выбросы сократятся настолько, что тенденции изменятся, и мы сможем более оптимистично смотреть на вторую половину XXI века.



Более сложный вопрос заключается в том, как это отразится на нашей природе и сельском хозяйстве, а также как последствия изменения климата в Чехии будут ощущаться в других частях мира. В начале этого года Европейский центральный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что продукты питания становятся дороже других товаров в результате изменения климата — в частности, например, влияние засухи и сильной жары в Испании на выращивание оливок, что привело к удвоению цен на оливковое масло за последние два года. Эта тенденция сохранится и принесет обществу, пожалуй, больше стресса, чем цены на энергоносители или то, будут ли автомобильные компании по-прежнему выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания».



Зденек Жалуд, биоклиматолог, Институт исследований глобальных изменений Академии наук, отдел влияния изменения климата на агросистемы:



«Основным изменением будет повышение температуры, в том числе увеличение частоты экстремальных значений температуры и осадков. Развитие климата и степень его воздействия зависят от глобального производства парниковых газов, которые поглощают и переотражают излучение земной поверхности и антропогенная концентрация которых в атмосфере растет, несмотря на все меры и декларации об ограничении. Если нынешняя тенденция увеличения выбросов и температуры сохранится, то засушливых лет будет больше, в основном из-за увеличения испарения.



Ожидаются более теплые зимы, меньше снега, более раннее наступление весны, более частые и ранние летние грозы, более короткая осень и резкие переходы к зиме. Последствия также зависят от того, как мы сможем адаптировать наши ландшафты. В первую очередь это касается сельского и лесного хозяйства, а также управления водными ресурсами.



Нижние районы, как традиционные сельскохозяйственные регионы, будут постоянно подвергаться угрозе засухи, в то время как верхние районы могут быть временно более продуктивными. Ассортимент сельскохозяйственных культур существенно не изменится; скорее, меняющийся климат потребует выведения новых сортов существующих культур, особенно в направлении более эффективного использования воды и выносливости.



Ключ к адаптации ландшафта лежит в состоянии наших почв. Улучшить их состояние можно, уменьшив эрозию, увеличив водоудержание или уменьшив уплотнение (сжатие почвы в результате многократных проходов тяжелой сельскохозяйственной техники). Другими значительными последствиями изменения климата для сельского хозяйства станут, например, температурный стресс для скота, весенние заморозки для плодовых деревьев (а также полевых культур) или усиление давления со стороны теплолюбивых болезней и вредителей, включая появление новых инвазивных видов. Вкус к воздействию на наши леса привнесла чрезвычайно засушливая эпоха 2015-2019 гг. Именно поэтому необходимо создавать леса путем естественного возобновления, смешанные леса и по возможности сокращать монокультуры. В области управления водными ресурсами абсолютным приоритетом для нашей страны — крыши Европы — является обеспечение питьевой водой. И это можно сделать, в исключительных случаях, путем строительства небольших водохранилищ».