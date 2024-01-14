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Все о чешских поездах и станциях. Появился сайт, где пассажиры делятся опытом и фото
20 января 2024
18:00
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Несмотря на то, что на дворе 2024 год, на чешских железных дорогах все еще есть поезда, которые семьям с колясками следует обходить стороной. Один неприятный случай произошел несколько лет назад с Павлом Боучником, который организовывал семейные поездки со своими друзьями. Им было трудно сесть в поезд, и о пеленальном столике в туалете не могло быть и речи.
Тогда он поискал в интернете сайты, которые занимались бы решением подобных проблем, то не нашел ни одного, поэтому открыл свой собственный сервис. Помимо советов для мам с колясками, сегодня вы найдете там в основном обзоры станций и советы о том, на что следует обратить внимание. Например, в некоторых местах очень узкие эскалаторы или платформы, которые не имеют четкой маркировки.
«Последний раз я ездил на поезде во время школьной экскурсии». Павел Бучник сталкивается с этой фразой довольно часто. Пять лет назад он создал сайт «На поезде просто» для таких неопытных пассажиров. «Людям, которые не путешествуют ежедневно, трудно понять расписание, сориентироваться на станциях, а иногда они не знают, как воспользоваться возможными скидками и ценовыми преимуществами», — говорит Бучник в качестве вступления.
Проект был создан, чтобы помочь мамам путешествовать на поезде с коляской. Постепенно он расширился и теперь представляет собой путеводитель по чешским вокзалам не только для женщин, но и для всех, кто опасается путешествовать на поезде. Они боятся низких платформ, крутых ступенек в поездах, не знают, как сориентироваться на вокзале и не заблудиться.
В Чехии насчитывается около 2 700 вокзалов и станций. Энтузиасты успели описать в интернете 350 из них. Добавьте к этому 150 типов вагонов. Основная команда состоит из трех человек и программиста. Они делают все в свободное время и бесплатно. «Мы фокусируемся на более оживленных и сложных местах, которые могут запутать пассажиров. Конечно, мы хотели бы, чтобы все места были описаны. Мы жители Брно, и нам не хватает всего 10 станций в Южной Моравии. В Праге у нас есть почти все. Мы хотим быть последовательными. Конечно, мы должны постоянно обновлять сайт», — отмечает Бучник. Читатели оказывают им большую помощь, указывая на любые изменения.
Сайт также указывает на возможные проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться пассажиры. «Например, если у вас есть всего пять минут, чтобы пересесть на другой поезд, полезно заранее узнать, где находится та или иная платформа. Например, я как-то встретил семью с детьми, которые никак не могли пересесть на другой поезд. Они были в полном замешательстве и, возможно, стеснялись спросить. В итоге им пришлось ждать два часа до прибытия следующего поезда. Я видел и другие подобные случаи», — говорит он. В своих отзывах он комментирует не только разметку платформ, но и то, что иногда лучше сесть на лифт или выбрать эскалатор. Например, на главном вокзале Оломоуца эскалаторы настолько узкие, что широким коляскам и велосипедистам трудно на них не застрять.
На сайте вы также можете прочитать о туалетах.
Являются ли они бесплатными? Находятся ли они за турникетом? Это тоже интересует пассажиров.
«Вторая вещь — это доступность в смысле доступности для инвалидных колясок, для пожилых людей, людей с большими чемоданами или велосипедистов. Мы указываем, где им следует быть осторожными, где низкая платформа, а где высокие поезда. Среди нас нет людей в инвалидных колясках, поэтому мы не можем как следует прочувствовать их проблемы», — объясняет Бучник.
«Когда речь идет о ремонте или новом строительстве, мы приходим туда примерно через месяц после открытия, когда все уже готово. Сейчас я отправился в Пльзень на церемонию открытия реконструированного исторического здания, и первым моим ощущением было то, что я, скорее всего, ошибся. Я прошел мимо строительных заборов, а там повсюду были мастера», — со смехом говорит Бучник. Но он заметил большие изменения, которые он как путешественник и рецензент приветствует. «В нижнем вестибюле мне с первого взгляда нравятся большие вывески, которые теперь вводит железнодорожная администрация. Это их новая схема. Мне кажется, это красиво и понятно. В Пльзене меня также впечатлили отдельные указатели отправления и прибытия региональных автобусов и общественного транспорта. Мы вернемся весной и хорошенько все осмотрим», — обещает Бучник.
«Сейчас читателей больше всего интересует, есть ли wi-fi и какие розетки можно найти в поезде. Есть ли 230 В или USB, а лучше и то, и другое одновременно. Времена изменились», — с улыбкой говорит Павел Бучник.
Энтузиасты оплачивают весь проект из своего кармана. Они не получили ни одной кроны из общественного, государственного бюджета или бюджета ЕС. У них нет финансовых пожертвований от ČD, железнодорожной администрации или любого другого перевозчика или поставщика услуг на железной дороге. У них есть только скромный доход от рекламы.
Как же проводится обзор станции или остановки? Главное — иметь при себе мобильный телефон и блокнот. Нужно просто систематически все проходить, записывать и фотографировать.
«Поездка куда-то и обзор станции не отнимают много времени. Большую часть времени я трачу на сортировку фотографий и загрузку их в интернет».
«Кстати, мы получаем хорошие отзывы и о таких мелочах, как информация о кофейном автомате в зале ожидания. Некоторые люди ориентируются и планируют свои поездки соответствующим образом. Например, зимой они знают, что могут подождать там в тепле и так далее», — подводит итог Павел Бучник.
«Последний раз я ездил на поезде во время школьной экскурсии». Павел Бучник сталкивается с этой фразой довольно часто. Пять лет назад он создал сайт «На поезде просто» для таких неопытных пассажиров. «Людям, которые не путешествуют ежедневно, трудно понять расписание, сориентироваться на станциях, а иногда они не знают, как воспользоваться возможными скидками и ценовыми преимуществами», — говорит Бучник в качестве вступления.
Проект был создан, чтобы помочь мамам путешествовать на поезде с коляской. Постепенно он расширился и теперь представляет собой путеводитель по чешским вокзалам не только для женщин, но и для всех, кто опасается путешествовать на поезде. Они боятся низких платформ, крутых ступенек в поездах, не знают, как сориентироваться на вокзале и не заблудиться.
В Чехии насчитывается около 2 700 вокзалов и станций. Энтузиасты успели описать в интернете 350 из них. Добавьте к этому 150 типов вагонов. Основная команда состоит из трех человек и программиста. Они делают все в свободное время и бесплатно. «Мы фокусируемся на более оживленных и сложных местах, которые могут запутать пассажиров. Конечно, мы хотели бы, чтобы все места были описаны. Мы жители Брно, и нам не хватает всего 10 станций в Южной Моравии. В Праге у нас есть почти все. Мы хотим быть последовательными. Конечно, мы должны постоянно обновлять сайт», — отмечает Бучник. Читатели оказывают им большую помощь, указывая на любые изменения.
Сайт также указывает на возможные проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться пассажиры. «Например, если у вас есть всего пять минут, чтобы пересесть на другой поезд, полезно заранее узнать, где находится та или иная платформа. Например, я как-то встретил семью с детьми, которые никак не могли пересесть на другой поезд. Они были в полном замешательстве и, возможно, стеснялись спросить. В итоге им пришлось ждать два часа до прибытия следующего поезда. Я видел и другие подобные случаи», — говорит он. В своих отзывах он комментирует не только разметку платформ, но и то, что иногда лучше сесть на лифт или выбрать эскалатор. Например, на главном вокзале Оломоуца эскалаторы настолько узкие, что широким коляскам и велосипедистам трудно на них не застрять.
На сайте вы также можете прочитать о туалетах.
Являются ли они бесплатными? Находятся ли они за турникетом? Это тоже интересует пассажиров.
«Вторая вещь — это доступность в смысле доступности для инвалидных колясок, для пожилых людей, людей с большими чемоданами или велосипедистов. Мы указываем, где им следует быть осторожными, где низкая платформа, а где высокие поезда. Среди нас нет людей в инвалидных колясках, поэтому мы не можем как следует прочувствовать их проблемы», — объясняет Бучник.
«Когда речь идет о ремонте или новом строительстве, мы приходим туда примерно через месяц после открытия, когда все уже готово. Сейчас я отправился в Пльзень на церемонию открытия реконструированного исторического здания, и первым моим ощущением было то, что я, скорее всего, ошибся. Я прошел мимо строительных заборов, а там повсюду были мастера», — со смехом говорит Бучник. Но он заметил большие изменения, которые он как путешественник и рецензент приветствует. «В нижнем вестибюле мне с первого взгляда нравятся большие вывески, которые теперь вводит железнодорожная администрация. Это их новая схема. Мне кажется, это красиво и понятно. В Пльзене меня также впечатлили отдельные указатели отправления и прибытия региональных автобусов и общественного транспорта. Мы вернемся весной и хорошенько все осмотрим», — обещает Бучник.
«Сейчас читателей больше всего интересует, есть ли wi-fi и какие розетки можно найти в поезде. Есть ли 230 В или USB, а лучше и то, и другое одновременно. Времена изменились», — с улыбкой говорит Павел Бучник.
Энтузиасты оплачивают весь проект из своего кармана. Они не получили ни одной кроны из общественного, государственного бюджета или бюджета ЕС. У них нет финансовых пожертвований от ČD, железнодорожной администрации или любого другого перевозчика или поставщика услуг на железной дороге. У них есть только скромный доход от рекламы.
Как же проводится обзор станции или остановки? Главное — иметь при себе мобильный телефон и блокнот. Нужно просто систематически все проходить, записывать и фотографировать.
«Поездка куда-то и обзор станции не отнимают много времени. Большую часть времени я трачу на сортировку фотографий и загрузку их в интернет».
«Кстати, мы получаем хорошие отзывы и о таких мелочах, как информация о кофейном автомате в зале ожидания. Некоторые люди ориентируются и планируют свои поездки соответствующим образом. Например, зимой они знают, что могут подождать там в тепле и так далее», — подводит итог Павел Бучник.
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