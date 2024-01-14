Все о чешских поездах и станциях. Появился сайт, где пассажиры делятся опытом и фото

Анастасия Князева 20 января 2024 18:00 197

Несмотря на то, что на дворе 2024 год, на чешских железных дорогах все еще есть поезда, которые семьям с колясками следует обходить стороной. Один неприятный случай произошел несколько лет назад с Павлом Боучником, который организовывал семейные поездки со своими друзьями. Им было трудно сесть в поезд, и о пеленальном столике в туалете не могло быть и речи.