Чехия занимает шестое место по количеству мошенников на сайтах знакомств

Таковы данные антивирусной компании Gen.

По данным Gen, частота мошенничества на сайтах знакомств растет в Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Дания, Бельгия, Люксембург, Австрия, Словения и Польша также входят в десятку стран, подверженных наибольшему риску.

Мошенничество заключается в том, что злоумышленник устанавливает с жертвой фиктивные любовные отношения. Для этого мошенники используют фальшивую онлайн-идентификацию, чтобы вызвать необходимое доверие у своего собеседника. Их последующая цель — получить деньги или достаточно личной информации для кражи персональных данных.

Они используют множество методов обмана своих жертв: от катфишинга (создания фиктивной онлайн-персоны) в приложениях для знакомств в надежде убедить жертву отправить им деньги до использования вредоносных PDF-файлов в качестве способа взлома мобильных устройств для получения доступа к ценной информации.

Признаками того, что с потенциальным свиданием что-то не так, являются слишком красивый профиль, большое расстояние между пользователями, быстрое развитие отношений, просьба о деньгах и обещания о встрече, которые потом не выполняются. Люди на сайтах знакомств должны размещать только необходимый объем информации, проверять своего собеседника, например, с помощью обратного поиска изображений. Эксперты также рекомендуют совершить видеозвонок.