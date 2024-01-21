Чехия занимает шестое место по количеству мошенников на сайтах знакомств
9 февраля 2024
22:00
133
Чехия занимает шестое место по доле мошеннических объявлений на сайтах знакомств в интернете. Словакия лидирует, опережая Германию и Венгрию. В наиболее рискованных странах примерно каждый 20-й человек сталкивается с мошенниками на сайте знакомств.
Таковы данные антивирусной компании Gen.
По данным Gen, частота мошенничества на сайтах знакомств растет в Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.
Дания, Бельгия, Люксембург, Австрия, Словения и Польша также входят в десятку стран, подверженных наибольшему риску.
Мошенничество заключается в том, что злоумышленник устанавливает с жертвой фиктивные любовные отношения. Для этого мошенники используют фальшивую онлайн-идентификацию, чтобы вызвать необходимое доверие у своего собеседника. Их последующая цель — получить деньги или достаточно личной информации для кражи персональных данных.
Они используют множество методов обмана своих жертв: от катфишинга (создания фиктивной онлайн-персоны) в приложениях для знакомств в надежде убедить жертву отправить им деньги до использования вредоносных PDF-файлов в качестве способа взлома мобильных устройств для получения доступа к ценной информации.
Признаками того, что с потенциальным свиданием что-то не так, являются слишком красивый профиль, большое расстояние между пользователями, быстрое развитие отношений, просьба о деньгах и обещания о встрече, которые потом не выполняются. Люди на сайтах знакомств должны размещать только необходимый объем информации, проверять своего собеседника, например, с помощью обратного поиска изображений. Эксперты также рекомендуют совершить видеозвонок.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
945
Международный аэропорт Карловы Вары — Ольшове Враты в этом сезоне будет предлагать рейсы по семи направлениям. Рейсы будут выполнять четыре туристических агентства. Чартерные рейсы трех из них в...
19:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
2366
Пассажиры пражского общественного транспорта в последнее время сталкиваются с тем, что билет, купленный в мобильном приложении, начинает действовать только через две минуты. В январе 40 человек...
11:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
7249
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ ДАЖЕ НА САМЫХ ДЕШЕВЫХ ТОВАРАХ. НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Эти товары по-прежнему пользуются спросом, но даже в самом дешевом сегменте есть первые признаки того, что люди стали меньше тратить.
12:00
3 ФЕВРАЛЯ 2024
1115
Первый чартерный рейс в Абу-Даби вылетел из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в начале февраля. Рейс обслуживает авиакомпания Smartwings для группы Der Touristik, которая представляет на...
15:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
8058
В Чехии легендарный лимонад пьют уже более 60 лет. «Кофола» была создана как социалистическая альтернатива недоступным в то время конкурирующим напиткам из зарубежных стран, а именно кока-коле и...
20:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1511
После четырехлетнего перерыва возобновятся прямые рейсы из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в Астану (Казахстан). Маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines. С 22 мая самолеты...
09:00
31 ЯНВАРЯ 2024
2315
Известный универмаг Kotva в Праге закрывается. Здание, которое было построено на площади Республики в 70-х годах, ожидает полная реконструкция. Владелец торгового центра пока отказывается давать...
07:30
30 ЯНВАРЯ 2024
2530
Британская компания по производству игрушек Hamleys, вышедшая на чешский рынок восемь лет назад, решила прекратить сотрудничество с чешским инвестором, и бренд начал исчезать из магазина.
15:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1155
Администрация Праги подготовит анализ будущего использования Карлинских казарм. Документ будет разработан Пражской компанией развития и предложит, что можно было бы разместить в этом здании....
14:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1034
В Праге начались подготовительные работы по реконструкции площади Йиржиго з Подебрад, которые займут 33 месяца и обойдутся примерно в 477,8 млн чешских крон с НДС. Большая часть площади уже...
11:00
25 ЯНВАРЯ 2024
1768
Кризис во время пандемии повысил в Чехии интерес к подержанным товарам. Результаты и прогнозы компаний показывают, что подержанные товары могут быть достойным бизнесом.
21:00
24 ЯНВАРЯ 2024
1555
Транспортная компания хочет приобрести более 50 полностью автоматизированных поездов для линии C и 16 для линии D. Половину контракта составит стоимость технического обслуживания.
16:30
24 ЯНВАРЯ 2024
770
Сегодня утром ученые из Масарикова университета в Брно отправились в 20-ю экспедицию в Антарктиду. Основная группа, состоящая из 16 человек, в течение двух месяцев будет проводить исследования, а...
23:00
23 ЯНВАРЯ 2024
799
По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, отменять весь контракт не планируется, поскольку тендерная документация в порядке. На прошлой неделе Управление по защите конкуренции (ÚOHS)...
16:00
21 ЯНВАРЯ 2024
2058
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в прошлом году обслужил 13,8 млн пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров выросло на 29%. В начале прошлого года аэропорт рассчитывал на...