Чехия предложила предпринимателям субсидии на электромобили, интерес вырос в разы

«В январе количество запросов на полностью электрические автомобили выросло в три раза по сравнению с прошлым годом», — сообщил Právo Мартин Феллер, директор по продажам компании Louda Auto.

Это подтверждает и управляющий директор TipCars.com Марек Кнежа. «По статистике поиска на нашем сайте мы знаем, что интерес к этим автомобилям со стороны предпринимателей и компаний есть. В январе количество запросов на электромобили с возможностью вычета НДС выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.

В рамках программы «Гарантированная электромобильность» предприниматели и компании с марта смогут претендовать на поддержку в размере 200 000 крон для легкового автомобиля и до 300 000 крон для грузового автомобиля весом до 4,25 тонны. Стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн крон без учета НДС. В эту сумму вполне могут уложиться такие электромобили, как Škoda Enyaq и Tesla Y или Model 3.

«Компании и торговцы давно ждали такого преимущества. Теперь они рассматривают преимущества и недостатки полностью электрических автомобилей гораздо быстрее и в гораздо большем объеме, не в последнюю очередь потому, что государственная поддержка будет ограничена по времени и объему», — добавил Феллер.

Государство выделило почти два миллиарда на субсидии

Заявки на получение субсидий принимаются до сентября 2025 года, а сумма выделенных средств составляет 1,95 млрд крон. Из них 1,6 млрд — на покупку автомобилей, а 300 млн — на зарядные устройства. Таким образом, за счет субсидии предприятия смогут приобрести около 8 000 электромобилей.

Однако, несмотря на растущий интерес, это не астрономические цифры. «Мы все еще говорим о единицах, максимум о десятках запросов на каждую из 12 моделей новых электромобилей», — добавил Феллер.

Субсидия предназначена для новых автомобилей, поступивших в эксплуатацию в течение шести месяцев, с максимальным запасом хода 6 000 километров.

«Субсидия установлена неудачным образом и, по сути, сводит на нет свое предназначение. Она должна соответствовать стратегическим задачам Европейского союза, но вместо этого она излишне стимулирует производство новых электромобилей и не стимулирует продажу уже подержанных, которые обычно предлагаются с минимальным пробегом до 35 000 километров и возможностью вычета НДС», — отмечают эксперты.

По словам Давида Нерада, менеджера по электромобилям компании Louda Auto, самой востребованной электрической моделью является Škoda Enyaq, спрос на которую превышал предложение и в прошлом году. За ней следуют ID от Volkswagen и ionic от Hyundai. Самый дешевый электромобиль на рынке — Dacia Spring.

«Мы продаем нынешнее поколение по цене ниже 500 000 крон. Новое поколение, которое выходит на чешский рынок в эти дни, начинается от 576 000 крон», — сказал Нерад. По его словам, эта модель, которую с помощью субсидии можно приобрести по цене менее 400 000 крон, в основном заинтересует курьерские службы и рестораны для доставки еды по городу.

Претенденты на получение субсидии должны соответствовать нескольким условиям. Они должны приобрести автомобиль в кредит с минимальным сроком погашения 12 месяцев и не продавать его в течение как минимум двух лет. Фирмы должны работать не менее двух налоговых лет, не должны находиться в процессе взыскания или ликвидации или иметь задолженности по зарплате.