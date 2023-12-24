26 декабря — второй праздник Рождества в Чехии, или день св. Степана

Кем был святой Степан?

Святой Степан жил при Христе в Иерусалиме и умер в 40-м году н.э. Он стал первым мучеником в христианстве, поэтому его называют первомучеником. Кроме того, святой Степан считается покровителем лошадей и винограда. Праздник святого Степана такой же древний, как и Рождество.



По одной из версий, Степан был одним из семи служащих у апостолов Христа, которые должны были помогать им в распространении учения. С самого начала Степан проявил себя исключительным проповедником, притягивая к себе многих слушателей своей харизмой. Он прославился как прекрасный ритор, рассказчик и толкователь учения Христа.





Во время одной из пламенных проповедей несколько евреев начали спорить со Степаном и обвинили его в обличительных речах против храмов и законов. Степана отправили под суд. Там он произнес выразительную защитную речь, во время которой его лицо засветилось, как у ангела, и судьям пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Святого осудили на смерть от забрасывания камнями. Разъяренная толпа исполнила приговор.





На Востоке почитание святого Степана началось еще в 4 веке, на Западе – в 5 веке. Активнее всего культ начал распространяться тогда, когда мощи Степана после нахождения его гроба в Иерусалиме попали в разные места мира. Во многих городах были построены костелы, посвященные Степану. Праздник св. Степана веками был одним из самых любимых народом, его отмечали 26-го декабря. Этот день еще больше раскрывал значение Рождества.



Празднование дня святого Степана в Чехии



В народной чешской традиции значение второго рождественского праздника, обычно называемого «коляда», было очень велико. Раньше этот праздник был неразрывно связан с колядованием. Теперь же старых обычаев продолжают придерживаться только в некоторых местностях Чехии (например, в Студенце).



В старину этот день предназначался для отдыха, веселья, походов в гости и исполнения колядных песен. Празднование посвящалось святому Степану. С пожеланиями по деревням ходили обычные рабочие, а также священник, который должен был посетить каждый дом.



Колядовать ходили и взрослые, и дети, но, прежде всего, бедные люди. Так, малоимущие семьи могли с помощью колядования обеспечить себе жизнь на несколько зимних недель. Дело в том, что в то время было принято обязательно что-нибудь дарить исполнителям коляд. Для них пекли особые булочки большого размера, рождественские сдобные плетенки, также дарили орехи, яблоки и другие сладости, давали и деньги.



Праздник святого Степана в наше время

В настоящее время 26-декабря в Чехии известно как Второй рождественский праздник в память св. Степану. Это государственный выходной. Католическая церковь во всем мире чтит святого Степана как одного из главных мучеников за его отвагу и стремление к справедливости.





В этот день в Чехии закрыто большинство магазинов, люди продолжают отдыхать и проводить время в кругу семьи. Как правило, чехи посвящают день святого Степана встречам с родственниками, а также посещают костелы, в которых любуются декоративными яслями, символизирующими рождение Христа. День проходит в атмосфере семейного единения и осознания глубокого духовного значения рождественских праздников.