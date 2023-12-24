ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

26 декабря — второй праздник Рождества в Чехии, или день св. Степана

Влада Mаршева
26 декабря 2023
07:30
7942
Праздником святого Степана завершается трехдневное рождественское торжество: Сочельник (Štědrý den) – Рождество Христово (Boží hod) – Степан (Štěpán). Возможно, поэтому имя святого Степана до сих пор не забыто, как имена многих других святых.
Кем был святой Степан?
Святой Степан жил при Христе в Иерусалиме и умер в 40-м году н.э. Он стал первым мучеником в христианстве, поэтому его называют первомучеником. Кроме того, святой Степан считается покровителем лошадей и винограда. Праздник святого Степана такой же древний, как и Рождество.

По одной из версий, Степан был одним из семи служащих у апостолов Христа, которые должны были помогать им в распространении учения. С самого начала Степан проявил себя исключительным проповедником, притягивая к себе многих слушателей своей харизмой. Он прославился как прекрасный ритор, рассказчик и толкователь учения Христа.

Во время одной из пламенных проповедей несколько евреев начали спорить со Степаном и обвинили его в обличительных речах против храмов и законов. Степана отправили под суд. Там он произнес выразительную защитную речь, во время которой его лицо засветилось, как у ангела, и судьям пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Святого осудили на смерть от забрасывания камнями. Разъяренная толпа исполнила приговор.

На Востоке почитание святого Степана началось еще в 4 веке, на Западе – в 5 веке. Активнее всего культ начал распространяться тогда, когда мощи Степана после нахождения его гроба в Иерусалиме попали в разные места мира. Во многих городах были построены костелы, посвященные Степану. Праздник св. Степана веками был одним из самых любимых народом, его отмечали 26-го декабря. Этот день еще больше раскрывал значение Рождества.
  
Празднование дня святого Степана в Чехии
 
В народной чешской традиции значение второго рождественского праздника, обычно называемого «коляда», было очень велико. Раньше этот праздник был неразрывно связан с колядованием. Теперь же старых обычаев продолжают придерживаться только в некоторых местностях Чехии (например, в Студенце).

В старину этот день предназначался для отдыха, веселья, походов в гости и исполнения колядных песен.  Празднование посвящалось святому Степану. С пожеланиями по деревням ходили обычные рабочие, а также священник, который должен был посетить каждый дом.

Колядовать ходили и взрослые, и дети, но, прежде всего, бедные люди. Так, малоимущие семьи могли с помощью колядования обеспечить себе жизнь на несколько зимних недель. Дело в том, что в то время было принято обязательно что-нибудь дарить исполнителям коляд. Для них пекли особые булочки большого размера, рождественские сдобные плетенки, также дарили орехи, яблоки и другие сладости, давали и деньги.
  
Праздник святого Степана в наше время
В настоящее время 26-декабря в Чехии известно как Второй рождественский праздник в память св. Степану. Это государственный выходной. Католическая церковь во всем мире чтит святого Степана как одного из главных мучеников за его отвагу и стремление к справедливости.

В этот день в Чехии закрыто большинство магазинов, люди продолжают отдыхать и проводить время в кругу семьи. Как правило, чехи посвящают день святого Степана встречам с родственниками, а также посещают костелы, в которых любуются декоративными яслями, символизирующими рождение Христа. День проходит в атмосфере семейного единения и осознания глубокого духовного значения рождественских праздников.
Рождество Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
25 ДЕКАБРЯ 2023
22:00
14506
О ЧЕХИИ
КАК ВЫБРАТЬ ВАЗЫ И ФУЖЕРЫ ИЗ ЧЕШСКОГО ХРУСТАЛЯ
25 ДЕКАБРЯ 2023
10:30
19920
ШОППИНГ
ЧЕШСКАЯ КОСМЕТИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ: К КАКИМ ФИРМАМ СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ?
25 ДЕКАБРЯ 2023
07:30
20907
О ЧЕХИИ
25 ДЕКАБРЯ – ТРАДИЦИОННОЕ РОЖДЕСТВО В ЧЕХИИ
24 ДЕКАБРЯ 2023
22:30
3720
О ЧЕХИИ
В ЧЕХИИ ОТКРЫЛИ САМУЮ ДЛИННУЮ ЛЫЖНУЮ ТРАССУ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
12:00
10 самых красивых фильмов-сказок, которые чехи пересматривают зимой
11:00
В Чехии подан первый иск в связи с включением лица в национальный санкционный список
10:30
Полезные советы: где отдохнуть в Чехии зимой?
09:00
Денежный перевод на мобильный номер. Более 400 000 человек уже пользуются банковской услугой
22:00
Как выбрать вазы и фужеры из чешского хрусталя
20:30
Экономьте силы и время. 8 подсказок по использованию GPT в обычной жизни
19:00
Как найти врача в Чехии и записаться на прием
17:30
Старому телефону не место в мусорном ведре. Знаете почему?
16:15
В Праге закрыли ворота на Чертовке и набережные из-за угрозы наводнения
16:00
Рождество в окопах — как это было во время Первой мировой войны