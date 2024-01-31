Министр труда Чехии: пособия не должны быть стилем жизни

«Мы готовим пересмотр пособий уже больше года. Цель — сделать так, чтобы пособия не были образом жизни», — сказал Юречка в дискуссии на CNN Prima News.

Министерство также будет учитывать материальное положение тех, кто обращается за пособием. Точные критерии пока не названы, в чем оппозиция обвиняет министра.

Юречка заявил в ходе дебатов, что в министерстве изучают данные 200 000 человек, получающих пособия. Сокращение может коснуться тех, кто, например, не отправляет детей в школу, не хочет работать и обладает большим имуществом, которое до сих пор не принималось во внимание. С помощью цифровых технологий, по его словам, департамент может посмотреть, сколько автомобилей и недвижимости есть у домохозяйства. Также будет обсуждаться вопрос о размере сбережений.

«Мы, конечно, не хотим наказывать тех, кто ведет себя ответственно и, например, имеет дом, оставшийся от родителей, в котором даже не живет. Мы будем смотреть на это через призму логики», — сказал Юречка.

«У вас есть одна квартира, в которой вы живете, и вторая квартира, на которую вы рассчитываете для своих детей, поэтому мы будем рассматривать это как ответственное поведение для безопасности ваших детей», — добавил он.

И наоборот, восемь машин в семье с двумя взрослыми могут стать проблемой.

Важным элементом получения пособий будет также то, отправляют ли родители своих детей в школу. По словам Юречки, это требование прозрачно и призвано мотивировать родителей уделять внимание обязательному посещению школы.

По словам министра, люди, неожиданно потерявшие работу, должны иметь трехмесячный льготный период и получать пособие по безработице. Он подчеркнул, что минимум людей злоупотребляют пособием, но необходимо мотивировать людей идти на работу, если ничто не мешает им это делать.