Министр труда Чехии: пособия не должны быть стилем жизни
26 февраля 2024
10:00
443
Ограничения государственной помощи не должны затрагивать людей, которые ведут себя ответственно. Например, они владеют домом, который хотят оставить своим детям, и водят детей в школу. Об этом в дискуссии на CNN Prima News заявил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL), чье министерство планирует объединить четыре вида социальных пособий в одно.
«Мы готовим пересмотр пособий уже больше года. Цель — сделать так, чтобы пособия не были образом жизни», — сказал Юречка в дискуссии на CNN Prima News.
Министерство также будет учитывать материальное положение тех, кто обращается за пособием. Точные критерии пока не названы, в чем оппозиция обвиняет министра.
Юречка заявил в ходе дебатов, что в министерстве изучают данные 200 000 человек, получающих пособия. Сокращение может коснуться тех, кто, например, не отправляет детей в школу, не хочет работать и обладает большим имуществом, которое до сих пор не принималось во внимание. С помощью цифровых технологий, по его словам, департамент может посмотреть, сколько автомобилей и недвижимости есть у домохозяйства. Также будет обсуждаться вопрос о размере сбережений.
«Мы, конечно, не хотим наказывать тех, кто ведет себя ответственно и, например, имеет дом, оставшийся от родителей, в котором даже не живет. Мы будем смотреть на это через призму логики», — сказал Юречка.
«У вас есть одна квартира, в которой вы живете, и вторая квартира, на которую вы рассчитываете для своих детей, поэтому мы будем рассматривать это как ответственное поведение для безопасности ваших детей», — добавил он.
И наоборот, восемь машин в семье с двумя взрослыми могут стать проблемой.
Важным элементом получения пособий будет также то, отправляют ли родители своих детей в школу. По словам Юречки, это требование прозрачно и призвано мотивировать родителей уделять внимание обязательному посещению школы.
По словам министра, люди, неожиданно потерявшие работу, должны иметь трехмесячный льготный период и получать пособие по безработице. Он подчеркнул, что минимум людей злоупотребляют пособием, но необходимо мотивировать людей идти на работу, если ничто не мешает им это делать.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
400
Кто-то наклеил имена российских политзаключенных на десятки уличных табличек и одну трамвайную остановку в пражском районе Вршовице. Каждое послание приурочено к двум годам войны в Украине и...
08:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
3174
Столица Чехии обогнала Брюссель, Париж и Берлин. Прага — одно из самых богатых мест в Евросоюзе, согласно данным Евростата.
10:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
2165
Чешская крона слабеет, и это негативно сказывается не только на импортерах товаров, но и на домохозяйствах. Они потратят на отдых за границей на сотни и тысячи крон больше, чем в прошлом году, и...
21:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
922
День святого Валентина, который приходится на 14 февраля, повышает спрос на продленные выходные за границей и подарочные ваучеры. Некоторые пользуются этими поездками, чтобы сделать романтическое...
10:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
2873
Небольшие магазины в Чехии пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Но теперь их задавила высокая инфляция, сопровождаемая падением розничных продаж.
09:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1588
Предприниматели не хотят упустить возможность получить государственную субсидию в размере до 300 000 крон на покупку электромобиля и до 150 000 крон на зарядное устройство. Интерес к покупке...
12:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
3077
В прошлом году 37% чешских потребителей сократили расходы на одежду и обувь в связи с ростом инфляции. С другой стороны, 56% не позволили росту цен повлиять на их расходы. Около половины чехов...
14:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2369
Треть жителей Чехии говорят, что сталкивались с мошенничеством при совершении покупок в интернете, а 48% беспокоятся о возможном мошенничестве. Но только около 46% людей могут сказать, безопасна ли...
22:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1399
Чехия занимает шестое место по доле мошеннических объявлений на сайтах знакомств в интернете. Словакия лидирует, опережая Германию и Венгрию. В наиболее рискованных странах примерно каждый 20-й...
09:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1934
Международный аэропорт Карловы Вары — Ольшове Враты в этом сезоне будет предлагать рейсы по семи направлениям. Рейсы будут выполнять четыре туристических агентства. Чартерные рейсы трех из них в...
19:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
2907
Пассажиры пражского общественного транспорта в последнее время сталкиваются с тем, что билет, купленный в мобильном приложении, начинает действовать только через две минуты. В январе 40 человек...
11:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
7852
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ ДАЖЕ НА САМЫХ ДЕШЕВЫХ ТОВАРАХ. НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Эти товары по-прежнему пользуются спросом, но даже в самом дешевом сегменте есть первые признаки того, что люди стали меньше тратить.
12:00
3 ФЕВРАЛЯ 2024
1451
Первый чартерный рейс в Абу-Даби вылетел из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в начале февраля. Рейс обслуживает авиакомпания Smartwings для группы Der Touristik, которая представляет на...
15:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
8544
В Чехии легендарный лимонад пьют уже более 60 лет. «Кофола» была создана как социалистическая альтернатива недоступным в то время конкурирующим напиткам из зарубежных стран, а именно кока-коле и...
20:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1899
После четырехлетнего перерыва возобновятся прямые рейсы из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в Астану (Казахстан). Маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines. С 22 мая самолеты...