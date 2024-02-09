В работе Facebook и Instagram в Чехии произошел масштабный сбой

Первые пользователи начали сообщать о недоступности сервисов 5 марта после 16:00. Сервер DownDetector, отслеживающий доступность самых популярных веб-сервисов, зафиксировал десятки тысяч сообщений с момента начала отключения.





О проблемах сообщают пользователи из США, Европы и Азии. У большинства людей главная страница Facebook или Instagram загружается, но войти в эти сети они не могут. То же самое касается и чата Messenger.



Баг или хакерская атака?





Что именно стало причиной недоступности сервисов, представители Meta Platforms пока не сообщили. Поэтому неясно, идет ли речь о технической ошибке или масштабной хакерской атаке.





На данный момент неясно даже, когда указанные сервисы смогут снова заработать.





WhatsApp, который также находится под управлением Meta Platforms, работает без проблем.





Массовые отключения Facebook





Массовые отключения глобального масштаба Facebook и других сетей от Meta были зафиксированы еще в конце 2021 г. Тогда в течение целой недели происходили многократные отключения, многие из которых длились по несколько часов - самое продолжительное даже длилось шесть часов.





Причиной проблем, по словам руководителей компании, была "неправильная конфигурация". Больше никаких подробностей представители Facebook на тот момент не раскрыли. Появились предположения, что проблемы социальной сети гораздо масштабнее, чем признает компания. В противном случае технические специалисты приняли бы меры по устранению неполадок уже после первого крупного сбоя.