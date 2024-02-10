6 марта в Чехии начнет ездить самый длинный троллейбус. Куда он повезет пассажиров?

Об этом транспортная компания сообщила на своем сайте.





Пражская транспортная компания станет первым оператором троллейбуса большой вместимости в Чешской Республике. Машина длиной почти 25 метров вмещает 180 человек. Он заменит 119 дизельных автобусов, которые часто не могли вместить всех пассажиров.





На участке Надражи Велеславин — Терминал 3 с февраля прошлого года было добавлено 11,5 км воздушных линий.





Между остановками «Терминал 3» и «Аэропорт» троллейбусы будут использовать энергию от аккумуляторов, которые будут заряжаться на зарядных станциях у турникетов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге и в Надражи Велеславин. Зарядная инфраструктура также была построена в гараже Řepy, откуда они отправляются.





В общей сложности двадцать троллейбусов большой вместимости с тремя аккумуляторными батареями Škoda-Solaris 24m были поставлены в DPP объединением Škoda Electric, Solaris Bus & Coach и Solaris Czech.





Троллейбусы имеют пять дверей для посадки и высадки пассажиров и рассчитаны на 180 мест, включая 54 сидячих места. Транспортное средство оснащено кондиционером, четырьмя светодиодными информационными панелями и специальными приспособлениями для перевозки багажа.





Целью проекта является развитие безэмиссионной мобильности в городском общественном транспорте Праги путем приобретения безэмиссионных троллейбусов с аккумуляторным питанием для замены существующих дизельных сочлененных автобусов с высоким потреблением дизельного топлива и высоким уровнем выбросов и шума.



