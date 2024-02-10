6 марта в Чехии начнет ездить самый длинный троллейбус. Куда он повезет пассажиров?
6 марта 2024
09:00
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Регулярное движение самого длинного троллейбуса в Чешской Республике между станцией метро «Надражи Велеславин» и аэропортом «Рузине» начнется в среду, 6 марта. Первый рейс с пассажирами отправится от терминала 1 в направлении Надражи Велеславин в 14:41, а в обратном направлении — в 14:46.
Об этом транспортная компания сообщила на своем сайте.
Пражская транспортная компания станет первым оператором троллейбуса большой вместимости в Чешской Республике. Машина длиной почти 25 метров вмещает 180 человек. Он заменит 119 дизельных автобусов, которые часто не могли вместить всех пассажиров.
На участке Надражи Велеславин — Терминал 3 с февраля прошлого года было добавлено 11,5 км воздушных линий.
Между остановками «Терминал 3» и «Аэропорт» троллейбусы будут использовать энергию от аккумуляторов, которые будут заряжаться на зарядных станциях у турникетов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге и в Надражи Велеславин. Зарядная инфраструктура также была построена в гараже Řepy, откуда они отправляются.
В общей сложности двадцать троллейбусов большой вместимости с тремя аккумуляторными батареями Škoda-Solaris 24m были поставлены в DPP объединением Škoda Electric, Solaris Bus & Coach и Solaris Czech.
Троллейбусы имеют пять дверей для посадки и высадки пассажиров и рассчитаны на 180 мест, включая 54 сидячих места. Транспортное средство оснащено кондиционером, четырьмя светодиодными информационными панелями и специальными приспособлениями для перевозки багажа.
Целью проекта является развитие безэмиссионной мобильности в городском общественном транспорте Праги путем приобретения безэмиссионных троллейбусов с аккумуляторным питанием для замены существующих дизельных сочлененных автобусов с высоким потреблением дизельного топлива и высоким уровнем выбросов и шума.
Полное расписание троллейбусов с 6 марта можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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