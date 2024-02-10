Пражский зоопарк перевезет лошадей Пржевальского в Казахстан
6 марта 2024
10:30
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Пражский зоопарк в начале июня перевезет лошадей Пржевальского в Казахстан, доставив трех жеребцов и пять кобыл из Праги и Берлина. В ближайшие пять лет зоопарк планирует перевезти в степной район Алтын-Дала около 40 лошадей.
Об этом Мирослав Бобек, директор зоопарка, рассказал журналистам. Цель проекта — восстановить популяцию диких лошадей в дикой природе. Зоопарк Праги также откроет 23 марта новую экспозицию лошадей Пржевальского, строительство которой началось в октябре прошлого года.
Первая перевозка лошадей Пржевальского из Европы в Алтын-Далу состоится 3-4 июня, в ней примут участие чешская армия и четыре других партнера, а также Пражский зоопарк. Четыре лошади будут доставлены одним самолетом из пражского военного аэропорта Кбелы, еще четыре — из Берлина местным зоопарком. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) взял на себя патронаж проекта.
«Район Алтын-Дала был выбран, в частности, потому, что это плодородная степь с большим количеством воды и подходящим профилем местности», — сказал Бобек. По прибытии лошадей Пржевальского сначала выпустят в акклиматизационный загон, где они проведут около года, привыкая к местным условиям. Зоопарк отбирает конкретных особей для переезда в дикую природу по нескольким параметрам, таким как возраст, пол, а также темперамент, сказал Бобек.
По словам Бобека, подобная перевозка может происходить каждый год. Лошади будут поступать не только из пражского зоопарка, но и из других европейских зоопарков. Пражский зоопарк готовит аналогичный проект для Долины монастырей в восточной Монголии, где по меньшей мере 50 новых лошадей Пржевальского должны улучшить генетическое разнообразие местной популяции животных.
В то же время Пражский зоопарк строит новую экспозицию лошадей Пржевальского в верхней части сада в Трое, которая, по словам Бобека, должна открыться 23 марта этого года. Помимо лошадей Пржевальского, в новой экспозиции Гоби будут представлены и мелкие животные.
Лошадь Пржевальского — последний сохранившийся вид диких лошадей. Пражский зоопарк занимается их разведением с 1932 года, а с 1959 года ведет международную племенную книгу. В зоопарке и на его станции разведения и акклиматизации в Долни-Добржейове родилось более 230 жеребят. В общей сложности около 850 лошадей Пржевальского участвуют в европейской программе разведения и еще около 300 находятся вне этих программ, добавила Барбора Добиашова, руководитель программы и куратор копытных животных.
Пражский зоопарк получил высшую награду от Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) за проект «Возвращение диких лошадей» и за многолетний вклад в спасение лошади Пржевальского.
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