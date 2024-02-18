Мисс Мира стала Кристина Пышкова из Чехии
10 марта 2024
10:00
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Победительницей конкурса «Мисс мира» (Miss World) стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Финал конкурса прошел в индийском Мумбаи.
Кристина Пышкова родилась в Тринеце и выросла в Праге. Она стала Мисс Чешская Республика 7 мая прошлого года. Пышкова соревновалась в Индии с более чем 100 другими девушками со всего мира. Она стала второй чешкой, завоевавшей престижный титул «Мисс Мира». В 2006 году конкурс выиграла Татьяна Кухаржова.
Организаторы разместили ее фотографию на своей странице в Instagram. «Мисс Мира Чешская Республика Кристина Пышкова — 71 год. Мисс Мира!!!», — написали они.
В начале финального вечера за первое место боролись 112 девушек и женщин со всего мира. Вместе с Пышковой в финальную четверку вошли красавицы из Ливана, Тринидада и Тобаго и Ботсваны.
Второе место заняла ливанка Жасмин Зайтун. Чешскую победительницу короновала ее предшественница, победительница 70-го выпуска конкурса, Каролина Белявская из Польши.
Пышкова отпраздновала свой успех уже в этом году в конце января, когда мировой бренд Celia Kritharioti выбрал ее для представления своей последней коллекции на Неделе высокой моды в Париже 2024.
«В Celia она была выбрана, чтобы пройтись по подиуму рядом с одной из самых успешных топ-моделей Наоми Кэмпбелл, наряду с ведущей леди Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол или причудливой супермоделью Коко Роша», — пишет Miss Czech Republic на своем сайте.
Неделю назад конкурс красоты с незапланированным визитом посетил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Чешская дипломатическая делегация использовала это время после того, как застряла в Мумбаи из-за авиакатастрофы. Липавского пригласила посетить конкурс директор «Мисс Чехия» Татьяна Макаренко.
«Отличные новости!» написал Липавский в ответ на победу чешки в X сите. «У меня была возможность лично поддержать ее на прошлой неделе во время незапланированного длительного перелета в Индию, и я очень желаю ей этого успеха. Удачи в дальнейшей карьере!» добавил он.
Пышкову также поздравила модель Кухаржова, которая завоевала этот же титул 18 лет назад. «Это абсолютный взрыв», — написала она в Instagram. «Наконец-то у меня будет партнер в Чехии», — добавила она. Она назвала завоевание титула «Мисс Мира» «привилегией и обязательством на всю жизнь».
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