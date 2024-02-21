В Чехии более 40% людей старше 45 лет боятся потерять работу

Это следует из исследования, проведенного компанией Provident Financial. По данным опроса, почти пятая часть людей трудоспособного возраста боится увольнения с работы или другой потери дохода. 40% людей старше 45 лет беспокоятся о потере работы, и лишь на три процента меньше — о длительной нетрудоспособности.





«В эту демографическую группу вполне естественно входят люди, которые уже имеют ряд финансовых обязательств в виде ипотеки и семьи, а также приближаются к пику своего трудоспособного возраста, когда потеря работы может восприниматься ими как серьезная проблема», — прокомментировала Барбора Пенкова, директор по персоналу компании.





Особенно для людей старше 50 лет потеря работы может стать серьезным ударом не только по карьере, но и по личной жизни.





«Часто это те, кто уже достиг пика своей карьеры, и смена работы не была их выбором. Однако при поиске новой работы они могут парадоксальным образом столкнуться со своей квалификацией или чрезмерным опытом», — говорит Барбора Шварцбахова из Genixa, организации, помогающей неблагополучным группам населения на рынке труда.





Уход от родителей и разрыв отношений с партнером





Для самых молодых людей финансовые обязательства и экономическая независимость от семьи — главные страхи. Четверть людей в возрастной группе 27-35 лет назвали ипотеку или долг по кредиту самой страшной финансовой проблемой будущего.





В возрастной группе от 18 до 26 лет такие опасения испытывают 23%. В то же время эти респонденты готовятся к прекращению финансовой поддержки со стороны семьи, которую назвали финансовой проблемой более одной пятой части опрошенных.





Самые молодые респонденты также выделяются среди других групп, когда речь заходит о беспокойстве по поводу расставания, развода или потери партнера. 11% респондентов в возрасте от 18 до 26 лет назвали расставание с партнером одной из главных финансовых проблем, что на пять процентных пунктов выше, чем в среднем по всем поколениям.





«Для этой группы населения семья и партнер являются не только эмоциональными, но и экономическими опорами. Например, для молодых матерей, которые стали таковыми еще до того, как смогли стабилизировать свое материальное положение, поддержка семьи и особенно партнера имеет решающее значение», — говорит Маркета Шульцова, директор организации Zajíček na koni, которая помогает семьям и учреждениям, заботящимся о детях и подростках из неблагополучных групп.





Согласно опросу, людей в возрасте от 54 до 65 лет больше всего беспокоит дальнейший рост цен на энергоносители и продукты питания, а также повышение стоимости медицинского обслуживания и лекарств.