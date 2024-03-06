Отправить посылку теперь можно ночью или в выходные
24 марта 2024
16:00
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Закрытие сотен почтовых отделений привело к увеличению очередей во многих местах. Забрать и отправить посылку можно также в магазинах, где работает Balíkovna и конкурирующие отделения посылок. Однако здесь клиент сталкивается с ограничениями по времени работы или обеденным перерывом. В последнее время появляется все больше возможностей отправить посылку из ящика самообслуживания, даже ночью и в выходные дни.
С марта чешская почта предоставляет возможность отправлять посылки из пунктов самообслуживания Ox Point, которых становится все больше, особенно в сельской местности.
«Нововведение, безусловно, оценят все, кто регулярно отправляет посылки или торгует в электронных магазинах, таких как Aukro или Vinted», — говорит Лукаш Рампас, директор отделения посылок Почты Чехии. Использование боксов для возврата товаров из электронных магазинов не менее практично.
Уже некоторое время посылки можно отправлять по почте через ящики Alza Box, но их можно найти в основном в крупных городах. Аналогичную услугу предлагают боксы Zásilkovna и DPD. Это все еще относительно новая услуга, которой многие люди не умеют пользоваться и даже не знают о ней.
Нужен принтер
Как происходит отправка посылки из такого ящика? В случае с компанией Balíkovna вы создаете учетную запись на сайте или в приложении. Для этого вам понадобится только электронная почта, на которую вы получите пароль. В меню вы выбираете кнопку «Отправить посылку», выбираете, куда вы хотите ее отправить — по адресу или в пункт выдачи Balíkovna. Вы можете установить оплату наложенным платежом с указанием номера счета на сумму до 100 000 крон.
Посылка может весить до 15 килограммов и иметь размер 50 × 50 × 50 см. Доставка по адресу стоит 109 чешских крон, в отделение посылок — 65 крон. Доставка в Z-боксы Zásilkovna стоит 64 кроны по прейскуранту и 120 крон за негабаритные посылки весом более 5 килограммов.
После оплаты отправления посредством платежной карты вы получите по электронной почте этикетку, которую можно распечатать и наклеить на отправление, а также код подачи. Хотя вы можете просто продиктовать код доставки оператору при вручении посылки, например, в магазине, почта требует, чтобы этикетка была машиночитаемой. Поэтому вам нужен принтер дома или на работе, что для некоторых может стать проблемой.
Некоторые почтовые ящики могут сами распечатать этикетку после того, как вы введете код подачи. «В настоящее время количество боксов с принтером ограничено, поскольку эта функция тестируется. Если испытания пройдут успешно, мы планируем оснастить принтером все ящики Ox Point», — сказал Иво Высудил, пресс-секретарь Чешской почты.
Еще одной проблемой может стать то, что в ящиках есть разные отделения для посылок разного размера. Если вам нужно отправить большую посылку, вместимость соответствующих боксов может быть переполнена. Одним словом, у боксов есть свои преимущества и недостатки, которые можно проверить только практикой.
Для того чтобы посылка была отправлена, ее необходимо правильно упаковать. Обязательно нужна прочная упаковка — это может быть картон, конверт или пакет. Подойдет и черная полиэтиленовая пленка. Однако следует убедиться, что содержимое посылки не будет смещаться.
В настоящее время служба посылок обслуживает более 1 900 ящиков в 600 населенных пунктах. Большинство из них находятся в Праге, Брно, Пльзени и Остраве. В этом году почтовое ведомство планирует добавить более 1 500 новых ящиков. Однако по общему количеству ящиков в Чехии Zásilkovna лидирует с более чем 3 600.
«Нововведение, безусловно, оценят все, кто регулярно отправляет посылки или торгует в электронных магазинах, таких как Aukro или Vinted», — говорит Лукаш Рампас, директор отделения посылок Почты Чехии. Использование боксов для возврата товаров из электронных магазинов не менее практично.
Уже некоторое время посылки можно отправлять по почте через ящики Alza Box, но их можно найти в основном в крупных городах. Аналогичную услугу предлагают боксы Zásilkovna и DPD. Это все еще относительно новая услуга, которой многие люди не умеют пользоваться и даже не знают о ней.
Нужен принтер
Как происходит отправка посылки из такого ящика? В случае с компанией Balíkovna вы создаете учетную запись на сайте или в приложении. Для этого вам понадобится только электронная почта, на которую вы получите пароль. В меню вы выбираете кнопку «Отправить посылку», выбираете, куда вы хотите ее отправить — по адресу или в пункт выдачи Balíkovna. Вы можете установить оплату наложенным платежом с указанием номера счета на сумму до 100 000 крон.
Посылка может весить до 15 килограммов и иметь размер 50 × 50 × 50 см. Доставка по адресу стоит 109 чешских крон, в отделение посылок — 65 крон. Доставка в Z-боксы Zásilkovna стоит 64 кроны по прейскуранту и 120 крон за негабаритные посылки весом более 5 килограммов.
После оплаты отправления посредством платежной карты вы получите по электронной почте этикетку, которую можно распечатать и наклеить на отправление, а также код подачи. Хотя вы можете просто продиктовать код доставки оператору при вручении посылки, например, в магазине, почта требует, чтобы этикетка была машиночитаемой. Поэтому вам нужен принтер дома или на работе, что для некоторых может стать проблемой.
Некоторые почтовые ящики могут сами распечатать этикетку после того, как вы введете код подачи. «В настоящее время количество боксов с принтером ограничено, поскольку эта функция тестируется. Если испытания пройдут успешно, мы планируем оснастить принтером все ящики Ox Point», — сказал Иво Высудил, пресс-секретарь Чешской почты.
Еще одной проблемой может стать то, что в ящиках есть разные отделения для посылок разного размера. Если вам нужно отправить большую посылку, вместимость соответствующих боксов может быть переполнена. Одним словом, у боксов есть свои преимущества и недостатки, которые можно проверить только практикой.
Для того чтобы посылка была отправлена, ее необходимо правильно упаковать. Обязательно нужна прочная упаковка — это может быть картон, конверт или пакет. Подойдет и черная полиэтиленовая пленка. Однако следует убедиться, что содержимое посылки не будет смещаться.
В настоящее время служба посылок обслуживает более 1 900 ящиков в 600 населенных пунктах. Большинство из них находятся в Праге, Брно, Пльзени и Остраве. В этом году почтовое ведомство планирует добавить более 1 500 новых ящиков. Однако по общему количеству ящиков в Чехии Zásilkovna лидирует с более чем 3 600.
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