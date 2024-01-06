6 января в Чехии отмечают Праздник трех королей и начало масленицы

В западной традиции день Богоявления нужно отмечать с семьей. Верующие люди отправляются на торжественную мессу в костел. Вечером они организовывают домашние семейные ужины у камина, желательно после полуночи. В этот день чехи освящают воду, ладан и мел, которым над входом в свои дома пишут начальные буквы имен королей-волхвов: К+М+В и текущий год. Считается, что эта надпись оберегает дом от злых сил и приносит семье благополучие. Освященный мел нужно хранить дома весь год.



Кроме того, праздник трех королей в Чехии с недавнего времени связан с благотворительностью. В этот день дети наряжаются в костюмы королей, посетивших новорожденного Иисуса Христа, и ходят по домам с рождественскими песнями. Вознаграждения за выступления по традиции переводятся в фонд поддержки нуждающихся. Первый сбор пожертвований 6-го января провели в Оломоуце. В 2001 году это мероприятие стало традиционным для всей Чехии.



6 января – мясопуст, начало чешской масленицы

Кроме праздника трех королей, на 6-е января приходится последний день святок. Это значит, что в католических государствах, включая Чехию, начинается масленица, пора пышных угощений, балов и развлечений. На чешском языке масленицу называют мясопустом, что означает пост от мяса.





Чешская масленица длится до начала пасхального поста. В это время в школах, университетах, замках и концертных залах проводят балы, которые очень популярны в Чешской Республике, где развита культура бальных танцев. Танцевать вальс, польку и танго умеет практически каждый чех, так как перед школьным выпускным балом все посещают обязательные танцевальные курсы в течение нескольких месяцев. На балы во время мясопуста дамы приходят в красивых вечерних платьях, мужчины надевают фраки.



Традиции мясопуста в Чехии

В Чехию обычай масленичных гуляний пришел в XIII веке из Германии. Веселый маскарад с переодеваниями, танцы и пиры всегда были характерны для деревень, но с XX века традиции обновились и в городах.

Хоть по происхождению масленица и является языческим праздником, она подчиняется христианскому календарю.





Мясопуст, и в особенности несколько последних дней этого периода (воскресенье, понедельник и вторник), в прошлом был для людей официальным праздником пиршеств, во время которых нужно было досыта наесться перед постом. В эти дни на королевских дворах проходили пиры, в городах – танцы, в деревнях – обеды со свининой. Тем, кто не мог принять участие в празднике, посылали щедрые подарки с колбасами, холодцом, бужениной и другими вкусностями.





Во время мясопуста в Чехии всегда готовили питательные блюда: печеную утку или поросенка, холодец, различные колбасы из свинины, супы из потрошков и разные сладости. Если в православных странах масленица ассоциируется с блинами, то в католических – с пончиками.

Главное событие мясопуста – традиционный маскарад

Кроме пиров, чешский мясопуст славится веселыми маскарадами, участники которых надевают костюмы народных героев: охотников, лавочников, мясников, жандармов, невест и женихов. В женщину с ребенком обычно переодевается мужчина. Среди этой компании должен присутствовать и медведь, который пугает маленьких детей, а также еврей, высказывающий свое недовольство по поводу плохих подарков.





Заканчивается мясопуст в Пепельную среду, а во вторник проводят заключительное маскарадное шествие, в конце которого происходят шуточные похороны контрабаса, что означает конец веселью.





Раньше об окончании мясопуста трубили в рог. Это означало, что пришла пора разойтись по домам и закончить пиршество. После Пепельной среды можно было в последний раз поесть рогаликов с кофе или молоком, а до обеда позволялось выпить домашнего вина. Но обед уже должен был быть постным.

После масленицы наступала пора строгого поста, который длился до самой Пасхи.