Автобусы начнут возить туристов на гору Йештед. Они заменят рухнувшую канатную дорогу
5 апреля 2024
09:30
254
Вершина горы Йештед с ее культовым отелем и передатчиком станет более доступной для туристов. С июня на вершину горы будут регулярно курсировать автобусы. Они заменят канатную дорогу, которая не работает с момента трагической аварии в октябре 2021 года.
Либерецкий край хотел запустить регулярное автобусное сообщение в качестве временной замены неработающей канатной дороги еще два года назад. Однако от этого плана пришлось отказаться из-за продолжающейся реконструкции дороги над Йештедом. Теперь регион вернулся к вопросу о введении автобусного сообщения. План уже одобрен региональными советниками, и возле шале Ještědka под вершиной горы, где будут разворачиваться автобусы, уже начались строительные работы.
«Мы хотели бы начать работу с июня. Мы посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события, и постепенно отладим эту услугу для туристов и жителей Либерецкого края», — сказал Ян Свитак (SLK), заместитель губернатора края.
По его словам, автобусы должны отправляться от трамвайной остановки в Горни-Ганычове, а обслуживать их будет региональный перевозчик ČSAD Liberec. «Наверное, это будет нелегко, потому что там есть проход вокруг скальных массивов и наплыв туристов. Мы попробуем их запустить, а там посмотрим», — добавил он.
Канатная дорога на Йештед не работает с 31 октября 2021 года, когда одна из кабин рухнула, в результате аварии погиб 36-летний гид. Без канатной дороги у туристов ограниченное количество вариантов добраться до вершины горы. Они могут подняться пешком или воспользоваться кресельным подъемником «Новая Скалка». Канатная дорога имеет удобную точку посадки рядом с конечной остановкой трамвая, но от станции выхода туристам придется пройти более километра до вершины Йештеда.
«Мы хотели бы начать работу с июня. Мы посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события, и постепенно отладим эту услугу для туристов и жителей Либерецкого края», — сказал Ян Свитак (SLK), заместитель губернатора края.
По его словам, автобусы должны отправляться от трамвайной остановки в Горни-Ганычове, а обслуживать их будет региональный перевозчик ČSAD Liberec. «Наверное, это будет нелегко, потому что там есть проход вокруг скальных массивов и наплыв туристов. Мы попробуем их запустить, а там посмотрим», — добавил он.
Канатная дорога на Йештед не работает с 31 октября 2021 года, когда одна из кабин рухнула, в результате аварии погиб 36-летний гид. Без канатной дороги у туристов ограниченное количество вариантов добраться до вершины горы. Они могут подняться пешком или воспользоваться кресельным подъемником «Новая Скалка». Канатная дорога имеет удобную точку посадки рядом с конечной остановкой трамвая, но от станции выхода туристам придется пройти более километра до вершины Йештеда.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
4 АПРЕЛЯ 2024
478
Из Чехии в Китай снова можно будет добраться прямым рейсом. Авиакомпания Hainan Airlines возобновит регулярное сообщение между Прагой и Пекином 24 июня. Авиаперевозчик вернется после более чем...
08:00
4 АПРЕЛЯ 2024
4705
Небольшие магазины в Чехии пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Но теперь их задавила высокая инфляция, сопровождаемая падением розничных продаж.
21:00
3 АПРЕЛЯ 2024
863
Познакомить туристов с менее посещаемыми местами в чешской сельской местности и тем самым помочь в борьбе с избыточным туризмом — такова цель нового приложения Epu, которое разработчики из компаний...
13:00
3 АПРЕЛЯ 2024
482
Ни для кого не секрет, что в наше время все спешат. Поэтому в среду, 3 апреля, в рамках национальной инициативы «День без спешки» людям стоит сбавить темп и не спешить без необходимости, особенно...
12:00
30 МАРТА 2024
5916
Все меньше чехов вылетают из пражского аэропорта, утверждают продавцы билетов. Растет интерес к полетам из Вены или Мюнхена, где билеты дешевле. Это следует из информации продавцов, с которыми...
12:00
29 МАРТА 2024
1215
Этой весной все больше чехов пользуются такими приложениями, как Bolt и Uber, за границей, чаще всего в выходные дни. Об этом ЧТК рассказали представители этих компаний. Например, использование...
19:30
27 МАРТА 2024
7360
К примеру, магазины Makro не будут работать в пасхальный понедельник, хотя они относятся к оптовым и по закону закрываться не должны. Как обстоит дело с остальными?
16:00
24 МАРТА 2024
1770
Закрытие сотен почтовых отделений привело к увеличению очередей во многих местах. Забрать и отправить посылку можно также в магазинах, где работает Balíkovna и конкурирующие отделения посылок....
08:00
22 МАРТА 2024
755
Производство легковых автомобилей в Чехии выросло на 22,3% в годовом исчислении и составило 263 028 машин к концу февраля. В январе и феврале автопроизводители выпустили 18 536 электромобилей. Их...
22:00
21 МАРТА 2024
2522
Из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в этом летнем сезоне будут выполняться рейсы по 167 направлениям. По сравнению с прошлым годом, аэропорт предложит на 15 прямых рейсов больше, а...
21:00
20 МАРТА 2024
3518
«Вы наслаждаетесь свободой, тем, что вы там, а времени у вас бесконечно много, прекрасной природой. Вы полностью очищаете голову и обретаете новые перспективы», — объяснил Мартин Убл, создатель...
13:30
14 МАРТА 2024
1451
Покупки в Польше больше не будут такими удобными и дешевыми для жителей приграничного чешского региона. С апреля в стране повысится НДС на продукты питания, что повлияет на цены и, возможно, даже...
11:30
14 МАРТА 2024
2087
Чешской электронной коммерции не нравится, как работает китайский интернет-магазин Temu, который ворвался на чешский рынок подобно урагану, скупая позиции в системах онлайн-рекламы. Ассоциация...
18:00
13 МАРТА 2024
4013
У ДЛИННЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ, КУРСИРУЮЩИХ В АЭРОПОРТ ПРАГИ, ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ РАБОТЫ
Спустя всего несколько дней после запуска новой троллейбусной линии от вокзала Велеславин до пражского аэропорта имени Вацлава Гавела некоторые 25-метровые троллейбусы Škoda-Solaris столкнулись с...
13:30
13 МАРТА 2024
1814
КИНОПУТЕШЕСТВЕННИКИ: ПОЛОВИНА ТУРИСТОВ В ЧЕХИИ ПОСЕЩАЛИ МЕСТА, ГДЕ СНИМАЛИСЬ ГОЛЛИВУДСКИЕ ИЛИ ЧЕШСКИЕ ФИЛЬМЫ
Почти половина туристов в Чехии за последние пять лет посетили место, где снимался фильм, сказка или сериал. Чешские места также продолжают привлекать кинематографистов — как отечественных, так и...