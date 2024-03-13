Автобусы начнут возить туристов на гору Йештед. Они заменят рухнувшую канатную дорогу

Либерецкий край хотел запустить регулярное автобусное сообщение в качестве временной замены неработающей канатной дороги еще два года назад. Однако от этого плана пришлось отказаться из-за продолжающейся реконструкции дороги над Йештедом. Теперь регион вернулся к вопросу о введении автобусного сообщения. План уже одобрен региональными советниками, и возле шале Ještědka под вершиной горы, где будут разворачиваться автобусы, уже начались строительные работы.



«Мы хотели бы начать работу с июня. Мы посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события, и постепенно отладим эту услугу для туристов и жителей Либерецкого края», — сказал Ян Свитак (SLK), заместитель губернатора края.



По его словам, автобусы должны отправляться от трамвайной остановки в Горни-Ганычове, а обслуживать их будет региональный перевозчик ČSAD Liberec. «Наверное, это будет нелегко, потому что там есть проход вокруг скальных массивов и наплыв туристов. Мы попробуем их запустить, а там посмотрим», — добавил он.



Канатная дорога на Йештед не работает с 31 октября 2021 года, когда одна из кабин рухнула, в результате аварии погиб 36-летний гид. Без канатной дороги у туристов ограниченное количество вариантов добраться до вершины горы. Они могут подняться пешком или воспользоваться кресельным подъемником «Новая Скалка». Канатная дорога имеет удобную точку посадки рядом с конечной остановкой трамвая, но от станции выхода туристам придется пройти более километра до вершины Йештеда.