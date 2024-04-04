Магазины Electro World в Чехии будут переименованы в Datart

В августе прошлого года крупные игроки на чешском и словацком рынке электроники, компании HP Tronic и Nay, объявили о заключении соглашения о слиянии. Целью слияния, помимо прочего, является перевод всех магазинов под свой бренд на соответствующих территориях.





В случае с чешской HP Tronic это означает, что их бренд Datart перейдет к чешским магазинам Electro World, а словацкая Nay — к магазинам Datart в Словакии, которые теперь будут носить одно и то же название.





«Мы намерены сконцентрировать словацкую деятельность под управлением Nay и бренда Nay, а чешскую — под брендом Datart и управлением Datart. Это то, к чему мы будем стремиться», — подтвердила пресс-секретарь Datart Петра Псоткова.





Однако на этом пути стоит Словацкое антимонопольное ведомство. В то время как Чешское управление по защите конкуренции уже одобрило слияние двух компаний, словацкий регулятор не торопится.





«Важным условием является получение разрешения на слияние от Словацкого антимонопольного управления (PMU). Однако оно еще не выдано, а значит, мы все еще находимся на стадии „ожидания“. Поэтому в настоящее время мы не можем предоставить более конкретную информацию», — добавила Псоткова.





Даниэль Вечержа, председатель правления HP Tronic, сообщил изданию Seznam Zprávy, что, по его мнению, решение властей может быть принято в течение нескольких недель. По его словам, последующий ребрендинг обойдется еще в десятки миллионов.





В понедельник HP Tronic объявила, что стала единственным владельцем Datart после того, как договорилась с Genesis Private Equity Fund III компании Genesis Capital о покупке четверти акций.