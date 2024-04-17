Из Карловых Вар в Ташкент: с 23 мая будет запущен новый авиарейс

Длина рейса составляет 4300 километров, а полет будет длиться пять с половиной часов. Но поскольку аэропорт все еще имеет недостаточно длинную взлетно-посадочную полосу для посадки и взлета тяжелых дальнемагистральных самолетов, вместимость воздушного судна будет заполнена лишь частично. Линия будет работать до октября.





Международный аэропорт Карловы Вары в этом сезоне будет выполнять полеты по семи направлениям. 23 мая также будет открыт первый в этом году регулярный рейс из Тель-Авива (Израиль). Третий год подряд будут выполняться рейсы в Анталию (Турция), второй год подряд - в Ираклион (Крит) и Варну (Болгария).





Новинкой этого года стали чартерные рейсы на Родос в Греции, в Монастир в Тунисе и Бургас в Болгарии. Преимуществом рейсов из международного аэропорта Карловых Вар является более быстрая регистрация, чем обычно в крупных аэропортах.