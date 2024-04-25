Первый поезд RegioPanter будет курсировать из Праги в Кралупы
13 мая 2024
22:00
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Новый региональный поезд RegioPanter, окрашенный в цвета PID, в понедельник совершил свою первую поездку с пассажирами по маршруту Прага — Кралупы-над-Влтавой. До конца этого года на железнодорожных маршрутах Праги, Среднечешского и Устецкого краев появятся 22 новых состава, что увеличит вместимость пригородных электропоездов почти на 5 000 мест.
По словам директора Чешских железных дорог Михала Крапинца, современные региональные поезда, рассчитанные на 225 мест, станут основой регионального парка. Пассажирам обещают комфорт, который есть только в поездах дальнего следования.
В поездах есть кондиционеры, места для инвалидных колясок, Wi-Fi и зарядные устройства. Поезда в Среднечешском крае отличаются от составов для других регионов интерьером, в них больше мест первого класса.
Чешские железные дороги ожидают в этом году самого большого обновления региональных и дальних поездов с момента основания компании. «Мы введем в эксплуатацию около 440 транспортных средств. На отечественных железных дорогах произойдет качественная революция», — отметил Крапинец.
Он также высоко оценил механические платформы для инвалидов-колясочников, которыми можно легко манипулировать, что облегчает работу оператора.
Текущий тестовый запуск RegioPanter проводится в основном для ознакомления персонала. По мере необходимости ежедневно между Прагой и Кралупами будет курсировать до трех пар поездов. С декабря они станут постоянно ходить на линии S4 из Праги в Кралупы и в Усти-над-Лабем.
22 единицы серии 640.2 RegioPanter — часть контракта на производство 60 поездов для ČD. Их максимальная скорость составляет 160 км/ч, вес — более 150 тонн, а длина — 79,4 м.
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