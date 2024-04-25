В этом году чехи хотят потратить на отпуск до 20 000 крон
16 мая 2024
11:00
255
По сравнению с прошлым годом чехи хотят сэкономить на отдыхе. Около половины потратят столько же, сколько и в прошлом году, согласно исследованию компании Twisto, предоставляющей отложенные платежи. 30% хотят потратить меньше.
«Жители Либерецкого и Пльзеньского краев хотят тратить меньше, а жители Праги — больше», — говорит Ян Фишар из компании Twisto. В опросе компании приняли участие 500 респондентов.
Большинство респондентов намерены потратить на отдых до 20 000 крон, пятая часть — от 20 000 до 30 000 крон и только десятая часть планирует потратить более 50 000 крон из своего бюджета.
Большинство откладывает деньги
На вопрос о том, как они собираются финансировать свой отпуск, чехи почти единогласно ответили, что заранее откладывают деньги, а на втором месте — финансирование из текущей зарплаты.
«Мы заметили большую готовность платить кредитной картой среди людей моложе 26 лет. Мы выяснили, готовы ли чехи взять кредит на свой отпуск или распределить расходы на рассрочку. Половина из них однозначно против, но 12% респондентов либо уже оплатили свой отпуск таким образом, либо по крайней мере рассматривают такую возможность», — говорит Ян Фишар.
Почти 40% опрошенных в этом году проведут отпуск в Чехии, а чуть больше 25% планируют отдых за границей.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
16 МАЯ 2024
242
Два белых медведя из Варшавского зоопарка приехали в Пражский зоопарк во вторник вечером. 13-летние близнецы Грегор и Алеут прибыли в столицу по рекомендации европейского координатора по...
22:00
13 МАЯ 2024
1689
Новый региональный поезд RegioPanter, окрашенный в цвета PID, в понедельник совершил свою первую поездку с пассажирами по маршруту Прага — Кралупы-над-Влтавой. До конца этого года на...
21:00
13 МАЯ 2024
1449
В вестибюле станции метро «Андел» рядом с надписью «Москва — Прага» появится пояснительная табличка. Согласно тексту, утвержденному городским советом в понедельник, она будет осуждать военные...
10:30
13 МАЯ 2024
9607
Проживающие недалеко от чешско-польской границы постепенно перестают ездить за покупками в Польшу. Хотя цены на продукты в Чехии продолжают расти, в польские магазины сейчас есть смысл ездить...
12:30
12 МАЯ 2024
1716
Размышляете, где провести лето в этом году? Хотите идеальный отпуск, но не слишком любите эксперименты? Тогда вам сюда! Филип и Кая из Cestuj levně подготовили пять европейских направлений, которые...
19:30
8 МАЯ 2024
39527
Почему в Чехии День освобождения Европы от фашизма отмечают 8 мая, а в странах СНГ 9-го, и какую роль в этом сыграл Милош Земан? Почему этот день не был государственным праздником в Чехословакии в...
22:00
7 МАЯ 2024
1665
В четверг, 23 мая, самолеты из Ташкента начнут летать в Карловы Вары. Это самое дальнее направление, из которого будут летать самолеты в курортный город.
11:30
6 МАЯ 2024
993
После совершения покупок в интернете люди чаще всего обращаются в Чешскую торговую инспекцию с такими проблемами, как способ доставки товаров, жалобы или неверно указанные цены. В прошлом году...
22:00
3 МАЯ 2024
1042
В четверг, 2 мая, вскоре после полудня в Пражском зоопарке родился суматранский орангутанг. Это первый детеныш 11-летней самки Дири, которая также родилась в пражском зоопарке. Отец — 22-летний...
13:00
3 МАЯ 2024
2596
Посетители супермаркетов Tesco больше не смогут делать покупки по ночам. Сеть супермаркетов отменила с 1 мая режим работы нон-стоп в своих пражских магазинах в Эдене и Летнянах, которые были...
12:20
29 АПРЕЛЯ 2024
1409
Сотрудники полиции эвакуировали все здание в связи с обнаружением подозрительного багажа в нижнем зале Центрального железнодорожного вокзала Праги.
09:30
28 АПРЕЛЯ 2024
2131
Институт планирования и развития города Праги (IPR) представил обширный анализ Праги в европейском контексте. Помимо нее в исследование вошли 12 столиц: Будапешт, Варшава, Копенгаген, Стокгольм,...
10:30
27 АПРЕЛЯ 2024
2088
В центре Вацлавской площади в Праге больше нет кафе-трамвая с двумя историческими вагонами. Согласно сообщению Джанкарло Ламберти (TOP 09), главы финансового комитета Праги 1, вечером 25 апреля...
09:30
27 АПРЕЛЯ 2024
2520
В этом сезоне чехи смогут попасть на Азорские острова прямым рейсом из пражского аэропорта. В пятницу, 26 апреля, компания Smartwings начала регулярные рейсы в этом направлении.
16:30
25 АПРЕЛЯ 2024
2637
Сегодня бюджетный комитет нижней палаты парламента поддержал предложение группы пражских депутатов во главе Якубом Михалеком против так называемых «зонтиков», то есть туристических гидов с...