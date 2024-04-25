В этом году чехи хотят потратить на отпуск до 20 000 крон

«Жители Либерецкого и Пльзеньского краев хотят тратить меньше, а жители Праги — больше», — говорит Ян Фишар из компании Twisto. В опросе компании приняли участие 500 респондентов.





Большинство респондентов намерены потратить на отдых до 20 000 крон, пятая часть — от 20 000 до 30 000 крон и только десятая часть планирует потратить более 50 000 крон из своего бюджета.





Большинство откладывает деньги





На вопрос о том, как они собираются финансировать свой отпуск, чехи почти единогласно ответили, что заранее откладывают деньги, а на втором месте — финансирование из текущей зарплаты.





«Мы заметили большую готовность платить кредитной картой среди людей моложе 26 лет. Мы выяснили, готовы ли чехи взять кредит на свой отпуск или распределить расходы на рассрочку. Половина из них однозначно против, но 12% респондентов либо уже оплатили свой отпуск таким образом, либо по крайней мере рассматривают такую возможность», — говорит Ян Фишар.





Почти 40% опрошенных в этом году проведут отпуск в Чехии, а чуть больше 25% планируют отдых за границей.