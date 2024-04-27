Чехия выставила на продажу замок Штиржин под Прагой, минимальная цена — 3,3 млрд крон
17 мая 2024
13:00
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Чехия выставила на продажу комплекс Штиржинского замка под Прагой, минимальная цена — 3,3 миллиарда крон. Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе Управления по защите имущественных прав государства (ÚZSVM), согласно которому цена Штиржина — самая высокая из объявленных минимальных цен на продаваемую недвижимость за всю историю существования управления.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, который начнется в 12:00 11 сентября и закончится 13 сентября, также в полдень.
«В целях обеспечения максимальной прозрачности и общественного контроля Управление объявило о продаже через тендерный процесс с электронным аукционом», — заявила генеральный директор ÚZSVM Катерина Арайму.
До сих пор особняк использовался в качестве отеля с рестораном, оздоровительным центром и полем для гольфа. Первоначально Штиржин находился в ведении Министерства иностранных дел, но в июне прошлого года ведомство заявило, что замок ему не нужен, и передало его ÚZSVM. В этом году ÚZSVM заявило, что ни одно госучреждение не проявило интерес к покупке особняка, поэтому он будет продан на аукционе частным лицам.
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