Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею
27 мая 2024
08:00
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Национальная сборная по хоккею завершила сказочную историю на чемпионате мира золотой точкой. Чехи провели самый посещаемый и, по общему мнению, самый красивый чемпионат и сами себя за это вознаградили. После победы в финале над Швейцарией со счетом 2:0 чешские хоккеисты впервые за 14 лет стали чемпионами мира.
Победный гол забил божественный парень по имени Давид Пастрняк, еще один герой Лукаш Достал в воротах теперь официально может быть переименован в Недостала, пишут чешские СМИ.
Чешские хоккеисты празднуют золото чемпионата мира, завоеванное спустя 14 лет. В финале в Праге они обыграли Швейцарию со счетом 2:0.
Чемпионат мира по хоккею в Праге и Остраве посетили 797 727 зрителей. Рекорд 2015 года в этих же городах был побит на 56 037 человек. По количеству 64 игр это также новый рекорд: в среднем 12 464 болельщика на игру. Девять лет назад средний показатель составлял 11 589 человек на игру.
Хоккейные болельщики полностью заполнили пространство Староместской площади Праги, где 26 мая на большом экране транслировался финал чемпионата мира между Чехией и Швейцарией. По оценкам организаторов, за ходом игры следили более 15 000 человек.
Чешские хоккеисты празднуют золото чемпионата мира, завоеванное спустя 14 лет. В финале в Праге они обыграли Швейцарию со счетом 2:0.
Чемпионат мира по хоккею в Праге и Остраве посетили 797 727 зрителей. Рекорд 2015 года в этих же городах был побит на 56 037 человек. По количеству 64 игр это также новый рекорд: в среднем 12 464 болельщика на игру. Девять лет назад средний показатель составлял 11 589 человек на игру.
Хоккейные болельщики полностью заполнили пространство Староместской площади Праги, где 26 мая на большом экране транслировался финал чемпионата мира между Чехией и Швейцарией. По оценкам организаторов, за ходом игры следили более 15 000 человек.
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