Добро пожаловать в Чехию — страну, находящуюся в «зоне бета»
28 мая 2024
12:00
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История Чешской Республики за последние 30 лет: У нас все хорошо, ничто не заставляет нас рисковать и принимать важные решения. Мы говорим себе «могло бы быть и хуже», и эти слова могли бы стать гимном Чехии, пишет журналист Seznam Zprávy Милош Чермак.
На прошлой неделе экономист Давид Марек выступил с прекрасной речью в красивом зале здания чешского Центробанка на конференции для финансовых директоров Чехии Congress CFO.
Речь шла о том, что реальный долг чешской экономики не очень велик, но скрытый долг опасен и угрожает будущему. Однако мое внимание привлекло кое-что еще. На самом деле довольно неприметный слайд из презентации Марека, на котором был изображен график с годовыми показателями текучести кадров в некоторых развитых странах, или как часто люди меняют работу.
В Чехии это происходит нечасто: мы занимаем второе место с конца, опережая Грецию. Уже одно соседство с этой страной говорит о том, что это не такое уж большое достижение. Хотя, конечно, все зависит от вашей точки зрения. И культуры. Мы знаем, что, например, в Японии, где люди всю жизнь работают на одного работодателя, крайне низкая текучесть кадров.
Мы можем смотреть на это позитивно. Низкая текучесть кадров свидетельствует о лояльности и говорит о стабильности. В этом смысле трудовые отношения похожи на партнерство или брак: ценятся преданность и упорство, а также способность преодолевать сиюминутные кризисы.
С одной оговоркой. Трудовые отношения на самом деле НЕ являются браком. Брак не имеет с ними ничего общего. Трудовые отношения — это не отношения между двумя равными субъектами.
Брак — это совместное проживание двух человеческих существ, целью которого является достижение максимального личного удовлетворения и счастья. В трудовых отношениях один из партнеров является субъектом, существующим исключительно ради максимизации экономического результата.
Только идиот может утверждать, что между ними есть что-то общее.
Итак, вернемся к трудовым отношениям: работа в течение долгих часов или даже всей жизни на одну компанию не является автоматически предпочтительной. Конечно, это также не означает автоматического проигрыша. Если у кого-то есть работа, на которой он счастлив и доволен, нет причин, по которым он не может работать в этой компании всю жизнь.
Просто это очень необычно. Низкий уровень текучести кадров в стране по большей части не обусловлен тем, что люди счастливы и довольны. На самом деле это люди, которые постоянно недовольны и не реализованы... но при этом не так уж сильно.
Известная и хорошая поговорка гласит: если что-то работает, не надо это исправлять. Этой поговорке можно следовать. Но в то же время бывает трудно найти правильную меру. Другими словами, это может выглядеть так: пока что-то действительно не начнет работать, делайте вид, что это происходит.
А это уже неправильно, даже очень неправильно.
Моя гипотеза заключается в том, что люди остаются на одной работе не потому, что они счастливы, а потому, что они не слишком злы. Это то, что известный американский психолог Дэвид Гилберт называет «бета-зоной».
Вы раздражены, недовольны и расстроены, но еще не слишком сильно. Не настолько, чтобы предпринимать какие-то радикальные действия. Чтобы попытаться изменить ситуацию к лучшему. И тогда вы говорите себе: «Эй, это не так уж и важно, и все могло быть гораздо хуже». И ничего не делаете.
Несомненно, в этом есть и культурный аспект. В чешском языке слово «флуктуация» имеет негативный оттенок. Мы ценим упорство. Способность скрежетать зубами, выражать недовольство и шутить, но в конечном итоге терпеть.
Йозеф Шлерка сказал мне два месяца назад в подкасте: «К сожалению, мы живем в стране, где если ты меняешь профессию, то ты летун, флуктуатор. А если ты меняешь ее дважды, то ты опасный летун». Когда Карел уходит на пенсию, мы хвалим его, говорим, какой он молодец, что всю жизнь проработал в одной компании. Да нет, Карел — дурак».
Конечно, это намеренное преувеличение, но Шлерка хорошо описывает, как мы относимся к людям, меняющим работу. Не как к тем, кто вполне обоснованно ищет свою удачу и понимает, что с первого раза попасть в точку очень сложно. Напротив, мы смотрим на них скорее как на недовольных жизнью, которые не ценят хорошее место работы и думают, что смогут найти что-то получше.
Это хорошее наблюдение, но только во время лекции Давида Марека я понял, что оно касается всей ситуации в Чехии. Ведь мы — страна в «зоне бета». С 1989 года (а на самом деле даже раньше) мы привыкли к роли предполагаемых первопроходцев среди посткоммунистических стран.
Мы были страной, которая в течение 30 лет безуспешно догоняла страны бывшего Запада (особенно соседнюю Австрию, которой в 1990 году мы сказали, что догоним ее через 10 лет... и это казалось долгим сроком!), но в то же время имела лучшие показатели, чем страны бывшего Востока.
Это не потому, что чехи более способны или в каком-то смысле лучше, чем, скажем, поляки, словаки или венгры. Это связано с нашей историей и особенно с нашим местоположением. Другими словами, нам повезло.
Но действительно ли мы лучше сопоставимых стран? Нет. Просто наши недостатки скрыты, как и наши долги. Мы не страдаем, мы в порядке, мы «вполне в порядке». Мы говорим себе: «Расслабься».
Ничто не заставляет нас кардинально пересмотреть свои приоритеты и переключить внимание на вещи, которые имеют значение. И вот, снова цитируя Давида Марека, мы используем субсидии ЕС для строительства велосипедных дорожек, в то время как в Польше на те же деньги строят автобаны. Посмотрите на карту.
И хотя сегодня мы слышим рассуждения в духе «слава Богу и Вацлаву Клаусу, что мы больше не одна страна со Словакией», это правда, что политически мы живем гораздо лучше, но экономически мы сейчас живем хуже. Опять же, по словам Давида Марека, который ссылается на скрытые долги и цифры.
Такова история Чешской Республики за последние 30 лет. У нас «все хорошо», ничто не заставляет нас рисковать и принимать важные решения. Мы говорим себе «могло бы быть и хуже», и эти слова могли бы стать гимном Чехии. Мы страна, застрявшая в «бета-зоне».
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