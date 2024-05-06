Что нужно знать, прежде чем отправиться на кинофестиваль в Карловых Варах?

Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей в мире. Центром фестиваля в Карловых Варах является отель «Термал», расположенный в самом центре города. Ежегодно фестиваль представляет до 200 фильмов мирового производства и традиционно принимает звезд Голливуда.





Когда пройдет KVIFF 2024?





58-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с пятницы 28 июня по субботу 6 июля 2024 г. Церемония открытия традиционно состоится в Большом зале отеля «Термал».





Награды и иностранные гости





Актер Иван Троян в этом году получит награду президента Карловарского кинофестиваля. По случаю его награждения фестиваль представит театральный фильм «Карамазовы». В рамках сопутствующей программы Троян также выступит на сцене Карловарского городского театра в монодраме «Лягушки», написанной и поставленной Петром Зеленкой.





Организаторы также назвали имя первой звезды, которая посетит Карловы Вары. Австралийский актер, обладатель премии «Оскар» Джеффри Раш вернется на фестиваль спустя два года. В 2022 году он получил «Хрустальный глобус» за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф. На этот раз он войдет в состав жюри основного конкурса. Вместе с ним определять награды будет чешская актриса Элишка Крженкова.





Программа и фильмы KVIFF 2024





На данный момент известна основная программа фестиваля — фильмы двух конкурсных секций и секция специальных показов. Основной конкурс представит зрителям 12 фильмов, среди которых два чешских представителя. Это фильм Mord режиссера Адама Мартинеца и Světýlka режиссера Беаты Паркановой.





Вторая конкурсная секция, Proxima, которая уже третий год участвует в фестивале, представит десять фильмов в мировой и два фильма в международной премьере. Чехия здесь представлена фильмом «Od marca do mája» режиссера Мартина Павола Репки.





В традиционную секцию «Специальные показы» организаторы включили четыре зарубежных и шесть чешских фильмов. Например, будет показан фильм Real украинского режиссера Олега Сенцова, предлагающий гипердокументальный взгляд на реальность войны в Украине.





Билеты и их стоимость





Попасть на показы фильмов на фестивале можно либо по так называемому фестивальному абонементу, либо по индивидуальному билету. Однако купить его можно только за день до начала кинопоказа. Оба варианта можно приобрести только на месте в Карловых Варах, продажи начинаются в четверг 27 июня с 9 утра в кассе отеля Thermal.





С помощью Festival Pass можно приобрести три билета на три разных фильма в день или посетить сеансы без билета. В этом случае, однако, место не гарантируется, но можно занять свободные места в зале за пять минут до начала фильма.





Цены на билеты



Фестивальный абонемент (1 день) 480 CZK или 420 CZK льготный

Фестивальный абонемент (3 дня) 1 080 CZK или 900 CZK льготный

Фестивальный абонемент (5 дней) 1 600 Kč или 1350 Kč льготный

Фестивальный абонемент (весь фестиваль) 2 190 Kč или 1970 Kč льготный

Индивидуальный билет 140 Kč или 120 Kč



Скидка действительна для студентов (индекс, оригинал документа, подтверждающего обучение, карта ISIC и т.д.), пенсионеров (65 лет и старше) и обладателей карты инвалида. Более подробная информация размещена на сайте фестиваля.





Кинотеатры — где будут демонстрироваться фильмы?





Фильмы в рамках фестиваля в Карловых Варах будут демонстрироваться в 12 кинотеатрах. Большинство из них расположены в отеле «Термал», всего их шесть. Самый большой зал рассчитан на 1146 зрителей, а самый маленький — на 63 зрителя.





В общей сложности восемь кинозалов имеют доступ для инвалидных колясок, включая самый большой зал в Термальном отеле. Карловарский кинофестиваль является частью проекта «Кино без барьеров» с 2000 года.





О фестивале





Международный кинофестиваль в Карловых Варах — крупнейший кинофестиваль в Чехии и один из самых престижных кинофестивалей в Центральной и Восточной Европе. Впервые он был проведен в 1946 году в Марианских Лазнях, а через год, в 1947 году, переехал в Карловы Вары.