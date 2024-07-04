«Мы преодолели кризис», — утверждают жители Чехии в опросах

Агентство STEM рассчитывает так называемый Индекс финансового положения домохозяйств для консалтинговой компании KPMG, где оценивает, как люди распоряжаются своими доходами в соответствии с различными параметрами. Он отслеживает, как меняются цены на расходы на самое необходимое: продукты питания, жилье и лекарства.



Для наглядности значение индекса установлено на уровне 100 пунктов в текущем измерении на май 2024 года. Значение предыдущего года составляет 93 пункта, а позапрошлого — 83 пункта, пояснил аналитик Иржи Таборски, отметив, что домохозяйствам удалось преодолеть влияние энергетического кризиса на свои бюджеты и они меньше беспокоятся о будущем.



Это может показаться удивительным, учитывая то, как часто описывается экономическое положение чехов, и жалобы крупных работодателей на плохие условия труда.



Результат также примечателен тем, что чехи оценили свое финансовое положение лучше только в 2016-2021 годах, во время последнего бума, и в последующие годы бума, во время которых правительство раздавало экстренную помощь всем желающим.



Мартин Бухтик, редактор исследовательского агентства STEM, отмечает, что, несмотря на улучшение финансового положения семьи, хорошее настроение в обществе еще не полностью возобладало. В частности, 53% людей считают, что в целом ситуация в Чехии складывается не лучшим образом, отмечает он.



Расхождение между позитивной оценкой доходов населения и скептическим отношением к общей ситуации в стране подтвердил и майский опрос Eurobarometer. Согласно ему, три четверти чехов довольны своим материальным положением, но только треть — состоянием национальной экономики. Более того, 40% жителей страны считают, что в ближайшие 12 месяцев ее состояние ухудшится, и только 17% ожидают улучшения.



Мы склонны воспринимать себя и свое ближайшее окружение как маленький островок стабильности в море хаоса, объясняет Мартин Бухтик.



Несмотря на временной ряд Евробарометра, результаты STEM также подтверждают, что «мы вышли из худшего состояния». Они также показывают, что скептицизм, с которым чехи оценивали экономические перспективы своих домохозяйств и страны в целом после вторжения России в Украину и начала энергетического кризиса, был самым глубоким за всю историю Европейского союза. Поэтому неудивительно, что весной этого года экономическое настроение чехов, напротив, улучшилось больше всех европейцев, поскольку они, возможно, оттолкнулись от этого «дна». Только у португальцев и шведов оптимизм заметно вырос.