Бесконечные сериалы, реалити-шоу. Половина жителей Чехии стыдятся того, что смотрят на своих мобильных телефонах
30 июля 2024
13:00
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По-английски это называется guilty pleasures. Это сериалы и фильмы, которые люди смотрят приватно, но не хотят, чтобы их кто-то видел. По данным последнего опроса, до 46% мужчин и женщин в Чехии занимаются такой деятельностью, причем мужчины преобладают над женщинами.
«Зрители делят телевизионный мир на публичную часть и частную, о которой предпочитают не говорить. В публичном режиме им нравится делиться увиденным с семьей, друзьями или коллегами. Напротив, частный мониторинг включает в себя вещи, которых они стыдятся или о которых они не хотят, чтобы знали другие», — сказала Эрика Лужича, директор Axocom, подготовившей исследование. В опросе участвовали 1 120 человек.
Исследование основано на том, что для просмотра подобных «неприятных» программ люди чаще всего используют мобильные телефоны, которые всегда под рукой и их можно быстро отключить.
И если к «культурным» греховным удовольствиям относятся бесконечные сериалы и различные реалити-шоу, то по потреблению интернет-контента лидирует вторая категория — порнографическая — по количеству просмотров.
В ходе опроса чехи признались, что до 63% всех случаев следуют так называемые фильмы для взрослых на мобильных телефонах, за ними следуют реалити-шоу (27%), а оставшаяся десятая часть — сериалы, которые не модны или которые опрос участники не оценивают их как достаточно ценные. При этом просмотр вышеупомянутого контента тайно с мобильного телефона особенно близок мужчинам: 58% опрошенных.
Если семья и партнеры собираются дома, они часто вместе смотрят комедии, боевики и семейные шоу, сообщает Axocom. Обычно они хотят посмотреть что-то, о чем можно говорить уклончиво, и их это не смущает.
Еще чехи очень часто смотрят кулинарные передачи, по рецептам которых потом часто готовят.
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