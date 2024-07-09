Бесконечные сериалы, реалити-шоу. Половина жителей Чехии стыдятся того, что смотрят на своих мобильных телефонах

«Зрители делят телевизионный мир на публичную часть и частную, о которой предпочитают не говорить. В публичном режиме им нравится делиться увиденным с семьей, друзьями или коллегами. Напротив, частный мониторинг включает в себя вещи, которых они стыдятся или о которых они не хотят, чтобы знали другие», — сказала Эрика Лужича, директор Axocom, подготовившей исследование. В опросе участвовали 1 120 человек.





Исследование основано на том, что для просмотра подобных «неприятных» программ люди чаще всего используют мобильные телефоны, которые всегда под рукой и их можно быстро отключить.





И если к «культурным» греховным удовольствиям относятся бесконечные сериалы и различные реалити-шоу, то по потреблению интернет-контента лидирует вторая категория — порнографическая — по количеству просмотров.





В ходе опроса чехи признались, что до 63% всех случаев следуют так называемые фильмы для взрослых на мобильных телефонах, за ними следуют реалити-шоу (27%), а оставшаяся десятая часть — сериалы, которые не модны или которые опрос участники не оценивают их как достаточно ценные. При этом просмотр вышеупомянутого контента тайно с мобильного телефона особенно близок мужчинам: 58% опрошенных.





Если семья и партнеры собираются дома, они часто вместе смотрят комедии, боевики и семейные шоу, сообщает Axocom. Обычно они хотят посмотреть что-то, о чем можно говорить уклончиво, и их это не смущает.





Еще чехи очень часто смотрят кулинарные передачи, по рецептам которых потом часто готовят.