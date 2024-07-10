Уровень жизни в Чехии - самый высокий среди новых членов ЕС после Мальты и Кипра
4 августа 2024
14:30
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С момента вступления в Европейский союз в мае 2004 года уровень жизни чехов значительно приблизился к западноевропейскому. Однако по сравнению со странами, вступившими в ЕС в том же году, поляки и жители стран Балтии, например, за последние 20 лет росли быстрее.
Когда средний чех вступил в ЕС, его благосостояние составляло 81 % от благосостояния среднего европейца; в прошлом году, по данным Евростата, этот показатель был уже 91 %. Наиболее часто используемым показателем экономической конвергенции — сближения экономических уровней стран — является валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности. «Этот показатель измеряет богатство на среднего жителя, скорректированное на разницу в ценах между странами. Поэтому он должен примерно отражать, насколько богат среднестатистический чех, поляк или словак, совершая покупки в своей стране», — пояснил главный экономист Cyrrus Вит Градил.
За последние три года Чешская Республика немного отклонилась от среднеевропейского показателя — с 93 до 91%. Тем не менее, за двадцать лет мы обогнали такие страны, как Греция, Португалия и Испания, и приблизились к Италии. С другой стороны, большинство стран, вступивших в ЕС в 2004 году, смогли расти быстрее. Польша поднялась с 52% от среднеевропейского уровня до 80%, Литва — с 50% до 87%. Мы пока не догоняем более богатые страны — что касается наших западноевропейских соседей, то немцы в прошлом году составляли 115% от среднеевропейского уровня, а австрийцы — 123%. Экономисты говорят, что Чехия пока может забыть о достижении их уровня.
«Двадцать лет назад мы верили, что конвергенция произойдет быстро, но повседневная реальность оказалась иной. Причины позади: средние показатели нашей экономики и окаменевшая технологическая структура народного хозяйства», — говорит Ричард Хиндлс, бывший ректор Экономического университета в Праге. С точки зрения численного соотношения ВВП к уровню валового внутреннего продукта богатых стран, Чехия формально немного сокращает разрыв. «Но инвестиции в исследования, образование и современные технологии все еще недостаточны», — отметил Ричард Хиндлс.
«Процесс конвергенции, то есть догоняния до экономического уровня наших более богатых соседей, будет продолжаться, но все более медленными темпами, и догнать самые богатые страны Европы по-прежнему не удастся», — добавил Вит Градил. Это в значительной степени естественно, поскольку догнать страну с низкой базы проще всего.
Проще говоря, после падения «железного занавеса» мы были настолько бедны, что нам оставалось только налаживать контакты с богатым Западом и участвовать в его экономике всеми возможными способами«, — говорит эксперт. «Даже это было во много раз выгоднее, чем то, что мы знали до 1989 года. Но как только мы приблизились к уровню его благосостояния, просто следовать за ним перестало быть достаточным», — добавил он.
Градил сравнил этот процесс с ездой на велосипеде: «Держаться за первым гонщиком — в нашем случае это в основном Германия — относительно легко. Добраться до его уровня или обогнать его гораздо сложнее и требует инноваций».
Петр Заградник, экономист компании Česká spořitelna, говорит, что Италия, Кипр и Мальта — ближайшие цели Чехии. «Это реалистичные цели, которые мы можем достичь к концу этого десятилетия. Далее следует Франция, что будет сложнее, но не невозможно», — сказал Заградник. По его словам, Чехия должна мобилизовать устойчивые и стабильные источники роста.
Фото: Inna Bystrakova
За последние три года Чешская Республика немного отклонилась от среднеевропейского показателя — с 93 до 91%. Тем не менее, за двадцать лет мы обогнали такие страны, как Греция, Португалия и Испания, и приблизились к Италии. С другой стороны, большинство стран, вступивших в ЕС в 2004 году, смогли расти быстрее. Польша поднялась с 52% от среднеевропейского уровня до 80%, Литва — с 50% до 87%. Мы пока не догоняем более богатые страны — что касается наших западноевропейских соседей, то немцы в прошлом году составляли 115% от среднеевропейского уровня, а австрийцы — 123%. Экономисты говорят, что Чехия пока может забыть о достижении их уровня.
«Двадцать лет назад мы верили, что конвергенция произойдет быстро, но повседневная реальность оказалась иной. Причины позади: средние показатели нашей экономики и окаменевшая технологическая структура народного хозяйства», — говорит Ричард Хиндлс, бывший ректор Экономического университета в Праге. С точки зрения численного соотношения ВВП к уровню валового внутреннего продукта богатых стран, Чехия формально немного сокращает разрыв. «Но инвестиции в исследования, образование и современные технологии все еще недостаточны», — отметил Ричард Хиндлс.
«Процесс конвергенции, то есть догоняния до экономического уровня наших более богатых соседей, будет продолжаться, но все более медленными темпами, и догнать самые богатые страны Европы по-прежнему не удастся», — добавил Вит Градил. Это в значительной степени естественно, поскольку догнать страну с низкой базы проще всего.
Проще говоря, после падения «железного занавеса» мы были настолько бедны, что нам оставалось только налаживать контакты с богатым Западом и участвовать в его экономике всеми возможными способами«, — говорит эксперт. «Даже это было во много раз выгоднее, чем то, что мы знали до 1989 года. Но как только мы приблизились к уровню его благосостояния, просто следовать за ним перестало быть достаточным», — добавил он.
Градил сравнил этот процесс с ездой на велосипеде: «Держаться за первым гонщиком — в нашем случае это в основном Германия — относительно легко. Добраться до его уровня или обогнать его гораздо сложнее и требует инноваций».
Петр Заградник, экономист компании Česká spořitelna, говорит, что Италия, Кипр и Мальта — ближайшие цели Чехии. «Это реалистичные цели, которые мы можем достичь к концу этого десятилетия. Далее следует Франция, что будет сложнее, но не невозможно», — сказал Заградник. По его словам, Чехия должна мобилизовать устойчивые и стабильные источники роста.
Фото: Inna Bystrakova
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