В Чехии открылся первый контактный центр для инопланетян

«Мы создали специальную электронную почту для инопланетян, чтобы они заранее сообщали о своем визите, и запустили специальный сайт для землян, чтобы они сообщали обо всем подозрительном, что видят в небе, включая НЛО. Затем мы попытаемся объяснить эти явления», — сказал директор обсерватории Йиржи Душек.





Будущий чешский астронавт Алеш Свобода был назначен послом космического пространства, который будет использоваться для первого контакта с инопланетянами.



Толчком к открытию контактного пункта для инопланетян, высадившихся на территории Чехии, послужила встреча любителей научной фантастики во время Фестиваля планет в Брно. Два года назад более 5 000 энтузиастов собрались у надувных гигантских моделей планет со световыми мечами, похожих на те, что были в знаменитой киносаге «Звездные войны».





Странности вокруг Марса





«Согласно совершенно непроверенным источникам, там даже могут быть признаки приближения инопланетян. Уже дважды надувной Марс лопался, в то время как другие планеты держатся. По некоторым предположениям, это может быть скрытым посланием от марсиан», — с улыбкой говорит Душек.





По его словам, представители внеземных цивилизаций будут тепло встречены в обсерватории, у них будет бесплатный wi-fi и свободный вход не только на программы о космосе, но и на все культурные мероприятия.





Они увидят своих коллег прямо у входа в обсерваторию. Речь идет о статуях двух мини-алиенов — Фегурдов. Их создал скульптор Вацлав Сигурсон Костогрыз. Прямо в обсерватории стоит статуя другого Фегурда.





Брненские астрономы хотят пойти еще дальше в своем сближении с внеземными цивилизациями. Они создадут специальный внеземной контактный микрочип с сообщениями для инопланетян, который будет размещен на предстоящем мини-спутнике BRNOsat, который будет запущен на околоземную орбиту.