Количество иностранных туристов во втором квартале выросло, в Чехии они оставались дольше
7 августа 2024
11:00
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Число туристов и других гостей, останавливающихся в Чешской Республике, во втором квартале увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Услугами отелей и гостевых домов воспользовались 5,95 миллиона человек, что на 3,3 процента больше, чем в прошлом году.
Число иностранцев увеличилось, а количество гостей из Чехии уменьшилось. Гости провели в отелях на 0,9 процента больше ночей. Данные опубликовало Чешское статистическое управление (ČSÚ). Посещаемость особенно возросла в Моравскосилезском крае и Праге благодаря чемпионату мира по хоккею в мае.
С апреля по конец июня в отелях, гостевых домах, кемпингах и других общественных объектах Чехии остановились 3,2 миллиона гостей из Чехии. Их количество сократилось на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за границы прибыло 2,8 миллиона туристов, что на 9,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Гости провели в отелях 14 миллионов ночей. Статистика показывает, что на долю иностранцев пришлось 6,5 миллионов ночевок, а на долю чехов — 7,5 миллионов ночей. Иностранцы провели в учреждениях в среднем 2,3 ночи, а чехи — 2,3 ночи.
Наибольшее количество иностранных гостей прибыло в республику из Германии — более 630 тысяч. За ними следовали туристы из Польши, которых насчитывалось почти 253 тысячи, и около 247 тысяч посетителей были из Словакии.
В разрезе регионов количество туристов увеличилось за наблюдаемый период в девяти регионах, а в Устецком, Либерецком, Градец-Кралове, Южно-Моравском и Пардубицком краях оно снизилось. Однако количество туристов из-за границы и количество ночевок увеличилось из года в год во всех регионах, за исключением Устецкого края. Напротив, больше чешских гостей останавливалось только в Южночешском и Карловарском краях, а также в Высокогорье, но только на юге Чехии они оставались дольше, добавили статистики.
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