Cybertruck уже продается в Чехии, но цена выросла
11 августа 2024
19:00
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В Европу автомобиль Tesla Cybertruck еще официально не ввезен, но уже продается здесь. Вы можете купить один из первых экземпляров на чешском рынке прямо в Праге, но заплатите гораздо больше, чем в США.
Электрический пикап Tesla Cybertruck известен миру с 2019 года, когда он был официально представлен. Однако только в конце прошлого года автопроизводитель начал поставки, которые сейчас пытаются покрыть накопленный за последние годы запас.
Во время презентации в Праге, где автомобиль был ненадолго официально показан, мы не узнали практически ничего конкретного о его появлении на европейских рынках. У марки и так полно забот с удовлетворением спроса на родном рынке, а тут еще и более строгие правила безопасности в Европе.
Тем не менее, несколько кибергрузовиков уже добрались до Чехии. А один даже продается здесь.
Чешское отделение тюнинговой компании Mansory, специализирующейся на зачастую спорных модификациях автомобилей класса люкс и премиум, опубликовало предложение о продаже серийного Tesla Cybertruck. Объявление размещено как в Instagram, так и на сайте объявлений Sauto.
Согласно объявлению, автомобиль относится к инаугурационной серии Foundation в конфигурации с двумя электромоторами суммарной мощностью 450 кВт. Он имеет всего 738 километров пробега, стоит на 20-дюймовых колесах, оснащен пневматической подвеской, поворотной задней осью и электрическими рольставнями.
Однако если за рубежом новый Tesla Cybertruck Foundation Series стоит минимум 102 235 долларов (около 2,36 миллиона крон), а сегодня в менее оснащенной полноприводной версии — от 93 990 долларов, что эквивалентно примерно 2,17 миллиона крон, то рекламируемый автомобиль стоит 5,6 миллиона крон.
Стоит отметить, что предлагаемый пикап Tesla Cybertruck, по словам продавца, также должен иметь чешскую регистрацию.
Во время презентации в Праге, где автомобиль был ненадолго официально показан, мы не узнали практически ничего конкретного о его появлении на европейских рынках. У марки и так полно забот с удовлетворением спроса на родном рынке, а тут еще и более строгие правила безопасности в Европе.
Тем не менее, несколько кибергрузовиков уже добрались до Чехии. А один даже продается здесь.
Чешское отделение тюнинговой компании Mansory, специализирующейся на зачастую спорных модификациях автомобилей класса люкс и премиум, опубликовало предложение о продаже серийного Tesla Cybertruck. Объявление размещено как в Instagram, так и на сайте объявлений Sauto.
Согласно объявлению, автомобиль относится к инаугурационной серии Foundation в конфигурации с двумя электромоторами суммарной мощностью 450 кВт. Он имеет всего 738 километров пробега, стоит на 20-дюймовых колесах, оснащен пневматической подвеской, поворотной задней осью и электрическими рольставнями.
Однако если за рубежом новый Tesla Cybertruck Foundation Series стоит минимум 102 235 долларов (около 2,36 миллиона крон), а сегодня в менее оснащенной полноприводной версии — от 93 990 долларов, что эквивалентно примерно 2,17 миллиона крон, то рекламируемый автомобиль стоит 5,6 миллиона крон.
Стоит отметить, что предлагаемый пикап Tesla Cybertruck, по словам продавца, также должен иметь чешскую регистрацию.
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