Cybertruck уже продается в Чехии, но цена выросла

Электрический пикап Tesla Cybertruck известен миру с 2019 года, когда он был официально представлен. Однако только в конце прошлого года автопроизводитель начал поставки, которые сейчас пытаются покрыть накопленный за последние годы запас.Во время презентации в Праге, где автомобиль был ненадолго официально показан, мы не узнали практически ничего конкретного о его появлении на европейских рынках. У марки и так полно забот с удовлетворением спроса на родном рынке, а тут еще и более строгие правила безопасности в Европе.Тем не менее, несколько кибергрузовиков уже добрались до Чехии. А один даже продается здесь.Чешское отделение тюнинговой компании Mansory, специализирующейся на зачастую спорных модификациях автомобилей класса люкс и премиум, опубликовало предложение о продаже серийного Tesla Cybertruck. Объявление размещено как в Instagram, так и на сайте объявлений Sauto.Согласно объявлению, автомобиль относится к инаугурационной серии Foundation в конфигурации с двумя электромоторами суммарной мощностью 450 кВт. Он имеет всего 738 километров пробега, стоит на 20-дюймовых колесах, оснащен пневматической подвеской, поворотной задней осью и электрическими рольставнями.Однако если за рубежом новый Tesla Cybertruck Foundation Series стоит минимум 102 235 долларов (около 2,36 миллиона крон), а сегодня в менее оснащенной полноприводной версии — от 93 990 долларов, что эквивалентно примерно 2,17 миллиона крон, то рекламируемый автомобиль стоит 5,6 миллиона крон.Стоит отметить, что предлагаемый пикап Tesla Cybertruck, по словам продавца, также должен иметь чешскую регистрацию.