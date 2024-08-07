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Собака в Чехии обходится в десятки тысяч крон в год, самое дорогое — это еда

Новости 420on
22 августа 2024
12:30
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В Чехии не менее трех с половиной миллионов собак. Уровень инфляции и рост зарплат отразились на финансовых требованиях по уходу за собаками и ценах на щенков. Среднегодовые затраты на уход исчисляются десятками тысяч крон. Около четверти собак чехи забирают из приютов.
На уход за четвероногими питомцами владельцы тратят в среднем от 17 000 до 55 000 крон в зависимости от размера, породы и здоровья собаки.

«Затраты включают регулярные ветеринарные осмотры, корм, дрессировку, аксессуары, материалы для разведения и страховые взносы», — рассказала Клара Гроуликова, основательница интернет-школы собак.

По ее словам, особенно существенно растут цены на корма. «За последние четыре года цена выросла на четверть. Стоимость зависит в основном от веса собаки и породы. Они варьируются от пяти до восемнадцати тысяч крон в год», — добавила она.

Регулярные визиты к ветеринару также являются неотъемлемой частью ухода. «В рамках профилактики мы чаще всего говорим о вакцинации, лечении когтей и профилактике зубов», — резюмировал Давид Галлус из ветеринарной клиники «Абвет» в Богумине.

Цены на клиническое обследование составляют в среднем около 500 крон, осмотр обычно на несколько десятков крон дешевле.

Владелец собаки заплатит от 100 до 200 крон за стрижку когтей и около 500 крон за рентген. Из прививок обязательна только прививка от бешенства. Вакцина обычно эффективна в течение трех лет и стоит в среднем 600 крон. Рекомендуемые прививки от инфекционных заболеваний стоят дешевле.

Обязательна также маркировка собак микрочипом, которая стоит в среднем 700 крон.

За регулярные ветеринарные осмотры и прививки владелец собаки будет платить примерно от 3 000 до 7 500 крон в год, отметила Гроуликова.

Цены на ветеринаров принципиально различаются по регионам. Если в Брно самые низкие цены на ультразвуковое удаление зубного камня для маленьких собак составляют около 500 крон, то в Праге они начинаются примерно в четыре раза выше.

В Чехии есть спрос в основном на спортивных и семейных собак или представителей нетребовательных мелких пород. Цена покупки щенков с родословной начинается от 15 000 крон для более распространенных пород.

На первых местах немецкая овчарка, такса, чихуахуа, стаффордширский бультерьер, лабрадор-ретривер, австралийская овчарка, бордер-колли, золотистый ретривер, йоркширский терьер и немецкий шпиц, сообщила пресс-секретарь Чешско-Моравского кинологического союза Владимира Тиха.

Если примерно в 1978 году максимальная цена за щенка охотничьих пород была установлена ​​на уровне 300 крон, то сегодня популярная домашняя жесткошерстная такса стоит около 15 000 крон.

«Цена щенков бордер-колли без подтверждения происхождения обычно колеблется от 8 000 до 15 000 крон, щенки с доказанным происхождением стоят от 20 000 до 35 000 крон. Это зависит прежде всего от здоровья и качества родословной», — рассказали Хана и Иво Новак из чешского питомника Efebie.

Разница в цене покупки щенков без подтвержденной родословной и с ней зачастую составляет более 50%. Но эксперты однозначно сходятся во мнении, что переплатить стоит.

«Породистые щенки с гораздо большей вероятностью будут здоровыми и не будут иметь дефектов характера, которые могут проявиться позже. Если у собаки нет документов, ее часто исключают из разведения из-за каких-либо проблем со здоровьем. Позже на ветеринара можно потратить десятки, а то и сотни тысяч крон», — подтвердил специалист Павел Брадач.

Базовые курсы группового обучения собак стоят от 1 200 до 5 000 крон. Кинологи и ветеринары сходятся во мнении, что собаку целесообразно страховать. Базовая страховая премия составляет примерно от 190 до 550 крон в месяц и часто включает страхование ответственности за ущерб.

Распространенный способ завести собаку — выбрать ее в одном из приютов. До четверти из собак в Чехии — выходцы из приюта. Это включает в себя административный сбор, который обычно составляет от 500 до 2 000 крон,  базовую ветеринарную помощь и вакцинацию. Однако плата за усыновление может вырасти до 5 000 крон, если собака была привезена в Чехию из-за границы или уже кастрирована.
животные Чехия

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