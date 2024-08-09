Благодаря чехам надпись Kunda в будущем появится на одном из самолетов airBaltic

Из 232 городов Латвии, Эстонии и Литвы были выбраны 48 победителей, по 16 от каждой страны. Они будут увековечены в небе благодаря самолетам авиакомпании airBaltic. Конечно, в предложение вошли столицы Рига, Таллинн и Вильнюс, но шанс был и у малых городов.





Изначальная идея авиакомпаний заключалась в том, что жители отдельных городов будут голосовать за свою родину, но они позволили участвовать не только странам Балтии, но и всему миру, что сказалось на результатах более чем кардинально. Голосовать за фаворита можно было один раз в день до полуночи четверга, и чехи это действительно сделали.





Когда утром 13 августа чешские СМИ опубликовал первую статью о голосовании, в небольшом портовом городке Кунда (Kunda — грубое ругательство, в переводе с чешского означающее женский половой орган) с населением около 3000 человек на севере Эстонии было в общей сложности 730 голосов. До сих пор он не входил в стабильно лидирующий топ-16 Эстонии. Однако несколько часов спустя он набрал 10 699 голосов, и голосование приняло совершенно новый оборот. Оно завершилось через десять дней, в полночь четверга, и фаворит чехов победил с огромным отрывом.





Хотя airBaltic не опубликовала окончательные цифры результатов, в четверг днем, за несколько часов до окончания голосования, город Кунда набрал 265 716 голосов. И это более чем в 14 раз больше, чем во втором городе Эстонии.





По той же причине другой эстонский город, Пюсси, который напоминает английское название женских половых органов, также стал фаворитом чехов. Его имя также появится на одном из самолетов.





Успех абсолютного победителя в ходе голосования также прокомментировала пресс-секретарь авиакомпании Даниэла Бергманеова: «Официального заявления по этому поводу у нас нет. Я уверен, вы понимаете, что названия этих городов находятся вне контроля airBaltic, а на некоторых языках некоторые названия могут просто иметь другое значение».





Неопубликование полных результатов голосования может стать дипломатическим решением для авиакомпаний, позволяющим не указывать на массовую чешскую интервенцию и не объяснять миру, почему это произошло. В общих результатах на сайтах авиакомпаний города перечислены в алфавитном порядке. Всего в ходе конкурса авиакомпания airBaltic получила почти миллион голосов со всего мира.





Самолеты с именами победителей постепенно поднимутся в воздух с 2025 года.