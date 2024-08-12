Как будет выглядеть Slza? Инвестор показал проект самого высокого небоскреба Чехии
3 сентября 2024
09:00
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В центре Остравы построят небоскреб, который станет самым высоким зданием Чехии. Инвестор проекта представил форму этого здания, получившего название «Слеза». Этот проект выиграл международный архитектурный конкурс, выигранный датской студией ADEPT.
Жюри выбирало из пяти проектов архитектурных студий – четырех из Нидерландов и одного из Лондона. По мнению жюри, все представленные предложения были высокого качества, но проект датского комплекса Ostrava Towers победил благодаря своей цельности и амбициозности. «Комплекс Ostrava Towers стремится стать самым высоким зданием в Чешской Республике. Самая высокая жилая башня будет иметь высоту 170 метров», — сообщила пресс-секретарь проекта Микаэла Ваврова.
Небоскреб будет включать в себя жилую часть с апартаментами и офисами, а также вид на город, отель, оздоровительный центр, ресторан, конгресс-центр и магазины. Таким образом, Острава приобретет новую достопримечательность, которая соединит историческую часть города с современной Новой Каролиной. По словам мэра Остравы Яна Донала, проект-победитель амбициозен. "Мне очень нравится концепция первого этажа, которая позволяет комфортно передвигаться пешеходам во всех направлениях, а также создает небольшую площадь для встреч и общественных мероприятий", - сказал мэр.
Андерс Лонка из студии-победителя ADEPT рассказал, что комплекс Ostrava Towers представляет собой новый оживленный центр, соединяющий историческую часть Остравы с Новой Каролиной. «Стратегическая планировка жилой и многофункциональной башни создает между зданиями площадь, полную зелени, и приглашает посетителей на активный общественный первый этаж, полный кафе, ресторанов, магазинов, развлечений и культуры», - описал Андерс. Лонка. Проект-победитель подчеркивает высокое качество общественных пространств, хорошие микроклиматические условия и более безопасную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. И все это с уважением к историческому наследию Остравы, добавил архитектор А. Лонка.
Благодаря победившему исследованию ADEPT частный инвестор RT Torax уже начал переговоры, и начинаются следующие этапы проектирования и получения разрешений. Ожидается, что строительство начнется в 2028 году, а завершение и начало эксплуатации запланированы на 2032 год.
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