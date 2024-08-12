Как будет выглядеть Slza? Инвестор показал проект самого высокого небоскреба Чехии

Жюри выбирало из пяти проектов архитектурных студий – четырех из Нидерландов и одного из Лондона. По мнению жюри, все представленные предложения были высокого качества, но проект датского комплекса Ostrava Towers победил благодаря своей цельности и амбициозности. «Комплекс Ostrava Towers стремится стать самым высоким зданием в Чешской Республике. Самая высокая жилая башня будет иметь высоту 170 метров», — сообщила пресс-секретарь проекта Микаэла Ваврова.







Небоскреб будет включать в себя жилую часть с апартаментами и офисами, а также вид на город, отель, оздоровительный центр, ресторан, конгресс-центр и магазины. Таким образом, Острава приобретет новую достопримечательность, которая соединит историческую часть города с современной Новой Каролиной. По словам мэра Остравы Яна Донала, проект-победитель амбициозен. "Мне очень нравится концепция первого этажа, которая позволяет комфортно передвигаться пешеходам во всех направлениях, а также создает небольшую площадь для встреч и общественных мероприятий", - сказал мэр.







Андерс Лонка из студии-победителя ADEPT рассказал, что комплекс Ostrava Towers представляет собой новый оживленный центр, соединяющий историческую часть Остравы с Новой Каролиной. «Стратегическая планировка жилой и многофункциональной башни создает между зданиями площадь, полную зелени, и приглашает посетителей на активный общественный первый этаж, полный кафе, ресторанов, магазинов, развлечений и культуры», - описал Андерс. Лонка. Проект-победитель подчеркивает высокое качество общественных пространств, хорошие микроклиматические условия и более безопасную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. И все это с уважением к историческому наследию Остравы, добавил архитектор А. Лонка.



