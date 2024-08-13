В Чехии ищут героев документального фильма, которые отправятся в Украину, чтобы узнать правду о войне
26 сентября 2024
11:30
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Продюсерская компания Punk Film собирает группу волонтеров, которые смогут посетить страну вместе с создателями фильма, чтобы составить собственное мнение и увидеть ситуацию в Украине без пересказов СМИ. Вместе они поедут в Харьков в октябре и смогут рассказать о том, что увидели собственными глазами, посредством этого документа.
Продюсеры таких фильмов, как Poslední závod или Čertí brko, хотят через документальный фильм донести мнение тех, кто сомневается и не согласен с описанием конфликта в Украине, представленным в СМИ.
«Мы решили сделать фильм, который не будет подвергать цензуре никакие мнения людей, фильм, который принесет свидетельства очевидцев чехов о конфликте в Украине. Если вы не боитесь высказывать свое мнение, каким бы оно ни было, и не против на несколько дней покинуть домашний уют, если чувствуете, что официальные СМИ не все рассказывают вам о конфликте в Украине, тогда мы ищем тебя», — подытожил продюсер Якуб Дрокар.
Участники обучатся работе с камерой и смогут снять собственный репортаж о ситуации в Украине. В полнометражном документальном фильме, который выйдет в кино- и телепрокат, волонтерам предоставляется возможность свободно выразить свое мнение в такой форме. Все, что вам нужно сделать, это записаться на конкурс, итоги которого подведут 27 сентября.
Встреча с режиссером и операторские пробы состоятся в воскресенье, 29 сентября, в Праге, точное время будет сообщено выбранным участникам по электронной почте или в сообщении. Дата съемок, включая отъезд в Украину и возвращение обратно в Чехию, назначена на 18-27 октября 2024 года.
Отобранным участникам, которые вместе со съемочной группой отправятся в Украину, продюсеры возместят упущенный заработок. Создатели фильма также оплатят проживание, транспорт и питание. Во время пребывания в Украине в их распоряжении также будет переводчик и человек, знающий местные условия.
Как зарегистрироваться
Напишите на электронную почту svedectvi2024@seznam.cz (ваши имя и фамилия и текст «Меня интересует конкурс» (mám zájem o konkurs) или отправьте SMS/WhatsApp сообщение на номер +420 797 675 165 (ваши имя и фамилия и текст mám zájem o konkurs).
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